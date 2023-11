"Falso que Segalmex se haya involucrado con droga detectada en Hong Kong": García Vilchis

Elízabeth García Vilchis manifestó que es falso que SEGALMEX haya tenido que ver con la metanfetamina detectada en la aduana de Hong Kong, en costales con logotipos del organismo, el cual se deslindó inmediatamente, ya que no realiza ningún tipo de importación ni mucho menos vínculos con ese país.Elízabeth García Vilchis manifestó que es falso

Liz Vilchis, aseguró que ya se tomaron las debidas medidas judiciales.

Elizabeth García Vilchis, desmintió que el gobierno no haya alertado a la población sobre la llegada del huracán Otis a Guerrero el pasado 25 de octubre. "Es absolutamente falso que no se haya alertado a la población...Tenemos que decir que hubo perifoneo, mensajes en radio, televisión no solamente del gobierno de Guerrero, sino también de las personas que de Protección Civil tanto nacional como del gobierno de Guerrero", afirmó.

Aseguró que, aunque hay quienes criticaron que el presidente no alertara sobre Otis, eso era imposible, porque en cuestión de horas pasó de tormenta tropical a huracán. "¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría cinco durante la mañana? Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación, es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco", destacó.

Por otro lado, afirmó que es falso que Segalmex haya tenido relación con la droga incautada en Hong Kong.