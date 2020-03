Existen condiciones inmejorables para crecer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a la caída en los precios del petróleo y el avance de la pandemia del Covid-19 el país cuenta con condiciones "inmejorables" para crecer.

Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias, no puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos. Que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos informen, para que no se exagere ni se disminuyan los efectos de esta epidemia; a pesar de estas circunstancias, decía yo, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento", afirmó.

El mandatario federal subrayó que su administración está logrando mantener finanzas públicas sanas y un control sobre la inflación.

Esto, dijo, también es posible gracias a la política de austeridad republicana y a que no se permiten más los derroches ni lujos en el gobierno.

Además, reiteró que su administración mantendrá el esfuerzo de no endeudamiento público pase lo que pase a nivel internacional.

Nos ayuda mucho el que se aplique una política económica responsable, de finanzas públicas sanas, de no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda pública. Vamos a mantenernos sin déficit en las finanzas y para eso ayuda mucho la austeridad republicana", agregó el mandatario.

Al ofrecer un mensaje en la clausura de la 83 Convención Bancaria, reiteró que será respetuoso de la autonomía del Banco de México, ya que es fundamental para su gobierno que se mantenga un control sobre la inflación.