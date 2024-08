Esto es lo que le ocurre a tu teléfono si lo dejas cargando todo el día

Seguramente no te imaginas un día de tu vida sin disponer de tu teléfono, porque lo usas constantemente para todo. Así que ya es una parte indispensable de ti. Al igual que te resulta indispensable mantener la batería cargada en todo momento. Lo necesitamos para todo: para consultar redes sociales, para jugar a juegos de móvil, para participar en algún casino online España, hasta la alarma que te despierta cada día es la de tu dispositivo. Por eso, es habitual que la batería de tu dispositivo se consuma rápidamente. Ante esto, mucha gente opta por dejar sus teléfonos conectados al cargador durante largos periodos de tiempo, a veces todo el día. Algo que no te recomendamos en un momento concreto del día, porque ¿sabes qué consecuencias tiene realmente esta práctica? Te explicamos lo que sucede con tu teléfono cuando lo dejas cargando durante horas.

El mito de la sobrecarga: ¿verdadero o falso?

Uno de los temores más comunes entre los usuarios es que dejar el teléfono cargando durante mucho tiempo pueda sobrecargar la batería y, como consecuencia, dañarla. Sin embargo, los smartphones más nuevos están diseñados para manejar este tipo de situaciones. La mayoría de los dispositivos actuales cuentan con sistemas de protección que cortan la corriente una vez que la batería ha alcanzado el 100%. Esto significa que, en teoría, tu teléfono no debería sobrecargarse incluso si lo dejas conectado todo el día.

Efectos del calor sobre la batería

Uno de los principales enemigos de la batería de tu teléfono es el calor. Cuando dejas tu dispositivo cargando durante mucho tiempo, especialmente si lo usas mientras está conectado, como cuando juegas a slots online o navegas por internet, el teléfono puede calentarse considerablemente. Este calor excesivo puede degradar la batería a largo plazo, reduciendo su capacidad para mantener la carga. Por lo tanto, aunque no haya un riesgo de sobrecarga, el calor generado por la carga prolongada puede reducir la vida útil de la batería.

¿Es recomendable dejar el teléfono cargando toda la noche?

Muchas personas están acostumbradas a dejar el teléfono cargando durante la noche para asegurarse de que está completamente cargado al despertar. Aunque esta práctica es común y, en muchos casos, necesaria, puede tener efectos similares a los que hemos mencionado antes. Dejar el teléfono conectado durante toda la noche puede generar un calentamiento innecesario, lo que a largo plazo podría afectar la salud de la batería.

Una opción más saludable para la batería es desconectar el teléfono cuando alcanza entre el 80% y el 90% de carga, ya que este rango es ideal para mantener la longevidad de la batería.

3 Consejos para optimizar la vida útil de la batería

Por último y si lo que quieres es mantener la batería de tu teléfono en las mejores condiciones posibles, aquí van algunos consejos útiles:

1. Evita el calor excesivo: Intenta no utilizar el teléfono para actividades que generan mucho calor mientras está conectado al cargador.

2. Cárgalo cuando sea necesario: No esperes a que la batería se agote del todo. Cargarlo cuando está entre el 20% y el 80% es más beneficioso a largo plazo.

3. Utiliza cargadores de calidad: usa cargadores originales o de buena calidad, ya que los cargadores de baja calidad puede que no tengan los sistemas de protección adecuados.

4. Evita la carga innecesaria: No dejes el teléfono conectado si eso no es necesario. Desconéctalo cuando no esté en uso para evitar el sobrecalentamiento y ciclos de carga innecesarios.