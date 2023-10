Estas son las mejores marcas de chocolate, según Profeco

El chocolate es considerado un alimento de los dioses, pues cuenta la leyenda que el Dios Quetzalcóatl regaló un árbol de cacao a los toltecas, para que su pueblo estuviera bien alimentado y de esa manera, pudieran ser personas estudiosas, sabias, artistas y artesanas.

Quetzalcóatl robó el árbol del cacao del paraíso donde vivían los dioses y plantó el pequeño arbusto en Tula. Luego de que lo plantara, le pidió a Tláloc que enviara lluvia a la tierra para que la planta se pudiera alimentar y crecer.

Es por eso que en México, es uno de los alimentos más importantes. Ya sea en barra, líquido o en polvo, el chocolate es uno de los productos favoritos que se ha ido popularizando también en el extranjero, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles son las mejores marcas de chocolate para que las puedas consumir sin problema alguno.

Marcas de chocolate que sí son chocolate en polvo

La Profeco analizo diversas marcas de chocolate, en polvo, en barra y líquido, pues muchas veces la publicidad es engañosa o no es muy claro el contenido nutritivo. Asimismo, se examinó el contenido energético, cantidad de azúcar y proteínas, dado que algunas marcas pueden ser dañinas para la salud.





El estudio analizó 32 marcas distintas haciendo 516 pruebas, basadas en la Norma Oficial Mexicana, centrada en cacao, chocolate y productos similares.

Se evaluó el límite de grasas permitidas que es del 5 por ciento del producto; que en su etiquetado cumplan con todo lo establecido por la ley; además del contenido energético, de azúcares y proteínas.

Las mejores marcas de chocolate

El chocolate en barra Moctezuma Uruapan Premium es el mejor puntuado, según Profeco al contener más cacao que azúcar. Contiene 100 g de cacao por cada 67 g, además de 3.9 g de proteína por cada 100 mL en su preparación.

Choco Milk en su presentación en polvo destaca que tiene menos azúcar que otras marcas del mercado, con solo 23.3 g por cada 250 ml.

Great Value cumplió con los parámetros, pues cumple con el contenido en grasas y azúcares establecidos, y su publicidad al ser muy genérica no miente ni exagera para vender.

Aunque para muchos sea el más rico, el chocolate en barra Abuelita no trae buenos resultados de la Profeco. Este no cumple con el contenido neto que señala y su barra nutrimental no es muy clara con la publicidad que presentan.

Ferrero Rocher de 24 piezas también entra en la lista, pues solo 8 piezas tienen cacao verdadero y el contenido especificado en sus ingredientes, mientras que las restantes son galletas con relleno cremoso.

Lindt Lindor es imitación de cacao y chocolate, y contiene exceso de grasa vegetal de la permitida.

Cabe resaltar que por más que amemos integrar el chocolate a todo lo que comemos, es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo máximo de 25 gramos de azúcar por día.

Así que la próxima vez que consumas chocolate, revisa los ingredientes en su etiqueta, al menos para tener conocimiento de lo que consumes ¡Y no te engañen!

¿Cuál es tu marca favorita de chocolate?