Estados Unidos avaló el uso del fentanilo, reclama López Obrador

Es falso que el fentanilo solo se distribuya en México, se avaló su uso en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando llegó al gobierno los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), para evitar el contrabando el ingreso de drogas.

López Obrador aseveró que su administración decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina (Semar), porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia.

"Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo, por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina, como las aduanas a cargo de la Secretaría de Defensa".

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que esto causó oposición, inclusive fue uno de los motivos por los que presentó su renuncia el secretario de Comunicación, Jiménez Espriu, de manera muy franca me dijo que no estaba de acuerdo al sentir que era militarizar el país.

"Lo respeto mucho, pero era muy importante que se hiciera este cambio, él actuó de acuerdo a su criterio, a sus convicciones y yo también".

López Obrador aseveró que fue buena la decisión "porque hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos, incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos, es decir está funcionando bien, la Secretaría de Marina con Cofepris trabajaron para ordenar la importación del fentanilo que viene fundamentalmente de Asia".

"Se ha estado combatiendo y creciendo el número de decomisos, como nunca, es importante que se sepa que un kilo de fentanilo corresponde a un millón de dosis y se ha decomisado seis toneladas, como nunca.

"A pesar de lo que estamos haciendo en México diría que más que en Estados Unidos (...), estamos haciendo mucho en México, ahora los políticos republicanos y algunos también demócratas en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el fentanilo en Estados Unidos.

"Pero se les hace fácil culpar a México, de manera injustificada por politiquería, por hipocresía (...) y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos", lo de la entrada del fentanilo con EU que no sólo entra por México, por la frontera, entra directo también por Canadá y Asia.

Se han atrevido a decir que van a presentar una iniciativa para que el Ejército Estadounidense detenga las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía, eso nunca, jamás lo vamos a permitir.

AMLO mencionó que hay que informarle a todos los mexicanos y también a los estadounidenses para que no se dejen manipular ya se tomó la decisión que los Cónsules informen a México-Estadounidenses, de esta situación (...) no están haciendo su trabajo los legisladores y autoridades de Estados Unidos porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos porque es la adicción, ¿por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas, no sólo en Estados Unidos y México sino todo el mundo y no se reconoce, pérdida de integración de las familias, de valores, los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos, abandonados.

/ct