"Es un bodrio": AMLO sobre informe del Departamento de Estado de EE. UU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera comentó las visitas de funcionarios y legisladores estadounidenses en México, al mencionar a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, es muy respetuoso; sin embargo, en el departamento de Estados Unidos no cambian, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países.

"¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional ¿por qué tienen que intervenir? Pero, además, es un departamentito dentro del departamento de estado que protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo, por eso ahí van como era antes, como fueron a buscar a Maximiliano".

López Obrador menciona que si ustedes ven el informe del departamento del departamentito de Estado es un "bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia, en el departamentito del departamento de Estado, pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada".

"En México no hay masacres, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan, lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo [...], si no fuese un asunto tan importante pues causaría risa, pero es muy buena la polémica".

El jefe del Ejecutivo Federal retó al Departamento de Estados Unidos por un informe de derechos humanos, "pueden contestarme lo que quieran, no tienen pruebas, son calumniadores".

Se requiere renovar la vida pública y rechaza que lo migrantes "lleven el fentanilo", o en que México se fabrique.

