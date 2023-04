Los vuelos privados de EPN en aviones "de Collado" lo ponen en la mira de Andorra

El periódico El País reveló este miércoles que el expresidente Enrique Peña Nieto usó los aviones del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido en México por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ahora la Policía de Andorra tiene en la mira al exmandatario mexicano.

Los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil tuvieron acceso a un informe confidencial de la Policía de Andorra, en el que exhiben que el expresidente viajó en las aeronaves privadas de Collado: un Cessna Citation 650, modelo 1995, y un Bombardier Challenger 601 que adquirió con un préstamo de 5.2 millones de dólares avalado por su entramado financiero en la Banca Privada d´Andorra (BPA), donde movió 110 millones de dólares entre 2006 y 2015.

Como las aeronaves de Collado están registradas en Estados Unidos, los investigadores pidieron a las autoridades judiciales de ese país más información sobre los vuelos con el fin de identificar los pasajeros, en donde aparece el nombre el exmandatario nacional.

De acuerdo con la investigación de El País, la Policía de Andorra sostiene que Collado abonó un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por 91 mil euros a una de las hijas de Peña Nieto, por lo que le preguntaron al exmandatario, situación que negó, pues aseguró que Collado no tuvo nada que ver con ese pago.

Peña Nieto admitió con El País tener una relación de "amistad" con Collado, defendió su inocencia y reconoció que voló en las aeronaves del abogado encarcelado tras abandonar la Presidencia de México. "Viajé tres veces en el avión [de Juan Collado]. Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones", precisó y descartó que haya sido para fines personales.

En la conversación con el medio español, Peña Nieto detalló que viajó en el avión de Collado a inicios de 2019 para trasladar a su hija a la prestigiosa clínica Mayo en Rochester, en Minnesota, donde fue intervenida de una cirugía tras sufrir un accidente de esquí, pero que Collado no pagó nada, sino que fue el seguro médico de su hija quien solventó los gastos.

Asimismo, el expresidente reconoció para el periódico español que Collado también "ayudó a trasladar" a su hija al hospital Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland, pero negó que su hija se sometiera a un tratamiento médico en una clínica de Miami costeado por Collado, tal y como apunta la Policía de Andorra.

"El novedoso nexo entre el letrado y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la Policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet. Un juzgado del país europeo indaga en este procedimiento si Collado, que es el principal encausado en las pesquisas, cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia", se lee en el texto publicado este día.

Los periodistas de El País describen que Peña Nieto admitió su "gran afecto" por Collado, y que defendió la inocencia y la fortuna del abogado, quien movió más de 110 millones a través de un entramado de 24 cuentas, sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas y testaferros. "Desconozco el patrimonio de la gente. No sé si es legal o no. Cada quien tiene derecho a tener dinero siempre y cuando lo reporte fiscalmente", aseveró el exmandatario.

Andorra reabrió la investigación contra Collado después de que éste fuera arrestado en julio de 2019 en México, ya bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto aseguró al medio español que no sabía que la Procuraduría General de la República (PGR) mantenía abierta una carpeta de investigación sobre el "informe engañoso" que —según la Policía de Andorra— permitió desbloquear los fondos de Collado en el Principado de Andora.

El exmandatario sostuvo que Collado no le informó de sus acusaciones sobre lavado de dinero ni de que las autoridades andorranas le habían embargado su patrimonio millonario en 2016 al cuestionar su origen. "Me he enterado de ese tema por la prensa. Nunca lo he tratado con Collado. Me he enterado de todo por lo que se ha publicado. Ni siquiera sabía que [Collado] tenía dinero en Andorra y que le habían embargado cuentas. No tenía ni idea", comentó el expresidente.

COLLADO Y PEÑA NIETO

Como el mismo Peña Nieto confirmó con El País, es amigo de Collado su relación se estrechó en la última parte de su mandato como Presidente de México.

Joaquín Gil, periodista del diario español, aseguró que la Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio del expresidente actuó como "un abogado defensor" de Juan Collado Mocelo, actualmente preso en México por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, para tapar sus movimientos de millones de dólares a bancos de Andorra.

"Lo que llama la atención en el caso de Collado es la colaboración, por no decir servilismo, de la Fiscalía durante la época de Peña Nieto para tapar la causa en Andorra con tretas jurídicas que desde el punto de vista procesal son legales [...] La Fiscalía en la época de Peña Nieto en el caso de Collado actuó más bien como un abogado defensor que como un Ministerio Público que quiere impulsar investigaciones", aseguró el reportero en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El expresidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra en el ojo del huracán, es señalado porque la entonces PGR a su mando, exculpó al abogado Juan Collado al indicar que no se podía acreditar el origen ilícito de su fortuna a pesar de las pruebas en su contra.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto o el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps.

Cabe recordar que el abogado fue detenido en México en 9 julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.