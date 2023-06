Entregará AMLO la estafeta 'a quien el pueblo decida'

En 2024, "yo ya termino, cierro mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando", indicó.

De gira por Hidalgo, aclaró que ya no se puede quedar más tiempo en la Presidencia "porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no debe de permitirse la reelección".

Además, dijo tener el criterio de que "no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder".

El mandatario dijo que su gobierno está avanzando y "todavía nos falta un año tres meses" pero "como estoy acostumbrado a trabajar me va a rendir bastante el tiempo".

"Vamos a dejar bien amarrado todo, por ejemplo lo de la pensión de adultos mayores, esté quien esté en la presidencia, ya se elevó a rango constitucional. Y hay un artículo transitorio de que año con año tiene que ir aumentando", anotó.

Por la mañana, el presidente AMLO habló brevemente sobre la reunión que tuvo el lunes 5 de junio con las "corcholatas" ─aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones de 2024─ con quienes, dijo, se comprometió a no inclinar la balanza a favor de nadie.

"Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo hice el compromiso de que no voy a participar en inclinar la balanza en favor de nadie, en lo que tendrá que venir, nada de tapados, nada de dedazo, de destapes, nada de imposición", dijo el mandatario estatal en su conferencia de prensa matutina de este martes 6 de junio.

En un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México se dieron cita el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; el canciller Marcelo Ebrard; y Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

La cena provocó reclamos de otro de los aspirantes, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió a AMLO que no lo excluya.