Entre glosario y tells: al descubrimiento del lenguaje verbal y no verbal del póker

Hoy en día, el póker es el juego de cartas más popular a nivel internacional. Para alcanzar este estatus privilegiado ha evolucionado de forma imparable tanto en lo que se refiere a sus reglas como a sus modalidades de utilización.

A lo largo de la historia, cada población ha modificado la versión de póker con la que había entrado en contacto creando una variante que se adaptara a sus necesidades especificas. A este respecto, basta pensar en el hecho de que, mientras que el 5 Card Draw era particularmente famoso entre los soldados ocupados en la Guerra de Secesión Americana (1861-65), el Texas Hold'em comenzó a tener éxito principalmente a partir de 1970, el año en que dio vida a las World Series of Poker.

Además de esto, no se puede dejar de considerar los avances realizados en el ámbito tecnológico desde los años 90 del siglo pasado. A ese período, de hecho, no sólo se debe la difusión masiva de Internet, sino también de los primeros teléfonos inteligentes, que permiten jugar póker en todo momento y desde el lugar que más se prefiere. Desde entonces, han aparecido en el mercado varios operadores, pero es importante entender qué los convierte en un buen lugar para jugar y conocer el juego. Las principales características, además de, por supuesto, dar acceso a los mejores partidos y torneos, es que el sitio está debidamente licenciado en el país donde se juega, y cuenta con una notable inversión en medidas de seguridad y protección del jugador. Teniendo en cuenta todo esto, esta es nuestra recomendación sobre el mejor lugar para jugar al poker.

A pesar de todos estos cambios, sin embargo, un aspecto se ha mantenido inalterado en el tiempo, el deseo innegable de cada jugador – independientemente de la experiencia acumulada y de las habilidades técnicas – de mejorarse cada vez más. En este artículo se pondrá la atención en dos de los aspectos fundamentales para lograrlo: la familiarización con la terminología relativa al juego y con los llamados tells.

El glosario del póker

Bankroll

En español, esta palabra inglesa se puede traducir como los fondos que, incluso antes de sentarse en la mesa verde, se ha decidido destinar al póker. Ya sea que se opte por participar en un torneo importante o por dedicarse a una partida con los amigos, determinar de antemano cuánto dinero se tiene la intención de jugar como máximo es de vital importancia para no arriesgar los ahorros de una vida movidos por la emoción.

Bluff

Más simplemente conocida como farol, esta técnica es considerada un verdadero arte por los jugadores experimentados. En concreto, se trata de engañar a los oponentes haciéndoles creer que se tienen o menos ciertas cartas para hacerles caer en un error y ganar la mano.

Community Cards

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes variantes de póker, cada una de las cuales pertenece a un grupo determinado. Por ejemplo, las versiones Texas Hold'em y Omaha de Community Cards requieren que el crupier ponga un número determinado de cartas boca arriba en el centro de la mesa para que los jugadores puedan tomar una decisión sobre las próximas fases.

Fold

Este es uno de los posibles movimientos que cada jugador puede hacer en las diferentes etapas del juego. En este caso, cuando se considera que la combinación de cartas que se tiene no está a la altura de la situación, se puede decidir no ir – es decir, retirarse del juego – para no perder una cantidad de dinero ulterior.

Odds

Con este término se indican las posibilidades de que un hecho determinado no ocurra. Si se aplica este ejemplo a los dados se podría decir que, en cada tirada, las posibilidades de que salga un seis son de 5 a 1, por lo que es bastante improbable.

Pot

En la mayoría de las variantes, el objetivo del juego es ganar las fichas contenidas en el pot o bote. Para ello, todo lo que se tiene que hacer es cerrar la mano con la combinación de cartas mejor o hacer que todos los oponentes se retiren del juego en una etapa intermedia del juego.

Showdown

Esta es la última etapa de la mano, donde se tienen que mostrar las propias cartas al resto de los presentes. Las fases previas son el pre-flop, el flop, el turn y el river.

Tell

Esta palabra se refiere a una pista que, de forma voluntaria o involuntaria, un jugador puede dar a sus oponentes sobre las cartas que tiene a disposición. Esta indicación, que puede ser verbal o no verbal, es dejada con mayor frecuencia por los principiantes, a menudo incapaces de controlar sus emociones y sus nervios.

Los tells más usados en el póker

La mirada

Una atención especial debe ser en primer lugar destinada a los ojos de los adversarios. Si una persona te mira de manera fija y decidida, a menudo significa que no tiene una buena combinación; por el contrario, si mira hacia abajo o hacia otro lado, generalmente tiene cartas favorables.

Prisa repentina

Pasar de un estado de calma a uno de agitación de un momento a otro siempre debería despertar cierta duda. Quien se muestra impaciente a menudo no hace más que gritar al mundo su prisa por cerrar la mano lo antes posible, con la total seguridad de ganarla.

Respiración irregular

Una persona que no tiene nada que ocultar no tiene ninguna razón por parecer poco tranquila a los ojos de los presentes. Por el contrario, si un oponente respira de forma rápida o interrumpida, lo más probable es que no se sienta cómodo con el hecho de estar en el medio de un farol.

Tamaño de las apuestas

Esta regla, por lo general, es 100% válida cuando se juega con principiantes. Estos jugadores siempre tienden a apostar de forma directamente proporcional a la calidad de las cartas que tienen: cuanto más buenas son, más fichas ponen en el centro de la mesa.

Las manos

La inquietud, los temblores, los gestos inconscientes y los movimientos rápidos son indicadores claros de que algo anda mal: el jugador está faroleando o tiene bien claras sus intenciones. Por ejemplo, si alguien comienza a tocar y mover sus fichas sin parar, podría tener una combinación muy respetable en sus manos.

La voz

En el póker no se puede dejar nada al azar y se debe conceder un espacio adecuado también al aspecto auditivo. Atención, pues, a los intercambios de palabras entre los presentes: quien habla de manera moderada o con una voz ronca muy frecuentemente está tratando de realizar un farol.

Cubrir las cartas

Cuando se camina por la calle con un objeto de valor en el bolsillo, se tiende a asegurarse siempre de que esté bien escondido o a protegerlo con las manos. Del mismo modo, cuando se tienen buenas cartas, se cubren involuntariamente para que los demás no puedan verlas; una acción de este tipo no puede dar lugar a dudas de ningún tipo.

No sólo los tells de los oponentes

Uno de los errores más comunes que cometen las personas que se acercan por primer vez al mundo del póker es concentrarse exclusivamente en el lenguaje del cuerpo de los demás sin dar la importancia adecuada al propio. A pesar de que los niveles de tensión que se alcanzan en la mesa verde pueden ser muy altos, es siempre oportuno recordarse de que no se juega solos y que, por lo tanto, los demás presentes también son muy conscientes de la existencia de los tells y están listos a individuarlos en los demás.

El glosario y los tells del poker, en resumen

En este artículo se ha puesto la atención en el lenguaje del póker y, en particular, en su terminología y en los tells utilizados frecuentemente por quienes lo practican. Familiarizarse con las palabras de este extraordinario juego de cartas y con el lenguaje voluntario e involuntario de quien se dedica a el, de hecho, puede ser de gran ayuda para intentar hacer de esta actividad la propia profesión.

Cada palabra relacionada con el póker, a menudo mantenida en su inglés original pero también traducible al español, se hace portadora de un significado único y lleno de encanto. Conocer los tells y como evitarlos, en cambio, puede hacer toda la diferencia del mundo al adjudicarse una partida insuperable desde el punto de vista exclusivamente técnico.