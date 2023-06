Encuentran milenaria ciudad maya en Balamkú, Campeche

Un equipo de investigadores encabezado por el arqueólogo Ivan Sprajc, localizaron un sitio monumental que hasta ahora era desconocido en las selvas del sur de México, destacando que la antigua ciudad habría sido un centro de importancia en la zona hace más de un milenio, de acuerdo a un comunicado oficial emitido este martes por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los restos de esta urbe fueron localizados dentro de la reserva ecológica de Balamkú, al sur de Calakmul, en Campeche, al que bautizaron como Ocomtún (´columna de piedra´, en maya yucateco), debido a que destaca la cantidad de columnas cilíndricas en todo el asentamiento.

¿Cómo la encontraron?

Este descubrimiento pudo cristalizarse gracias a las imágenes aéreas y escaneo láser (LiDar) de a zona. La información recabada por LiDar descubrieron numerosas concentraciones de estructuras prehispánicas que tienen varias características en común, pero también se diferencia por ciertas peculiaridades de otras estructuras de la época.

La localización de esta ciudad es fruto de la primera temporada de campo del proyecto ´Ampliando el panorama arqueológico de las Tierras Bajas Centrales mayas´, el cual fue aprobado por el Consejo de Arqueología del INAH.

Al dar detalles sobre el fascinante descubrimiento, el arqueólogo Ivan Sprajc destacó: "La mayor sorpresa resultó ser el sitio ubicado en una ´península´ de terreno elevado, rodeada por extensos humedales. Su núcleo monumental cubre más de 50 hectáreas y cuenta con diversos edificios de grandes dimensiones, incluyendo varias estructuras piramidales de más de 15 metros de altura."

Columna de piedra

Asimismo, Sprajc puntualizó en que "el sitio fungió como un centro importante a nivel regional, probablemente, durante el periodo Clásico (250-1000 d. C.). Los tipos cerámicos más comunes que recolectamos en superficie y en algunos pozos de sondeo son del Clásico Tardío (600-800 d. C.); no obstante, los análisis de muestras de este material nos ofrecerán datos más confiables sobre las secuencias de ocupación."

Las columnas de la metrópoli milenaria fungieron como entradas a los aposentos superiores de los edificios. Cerca del núcleo del lugar hay tres plazas en las que destacan increíbles edificaciones con varios grupos de patio alrededor, entre otras estructuras.

Sufrió alteraciones

El arqueólogo que lidera el proyecto infiere que Ocomtún tuvo modificaciones, que se calculan fueron entre los años 800 y 1000 d. C., como resultados de "cambios ideológicos y poblacionales en tiempos de crisis que, finalmente, para el siglo X, condujeron al colapso de la compleja organización sociopolítica y el drástico decremento demográfico en las Tierras Bajas Centrales mayas", referenciando a las regiones actuales del sureste mexicano, así como el noreste de Guatemala y Belice.