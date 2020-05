En San Cristobal de las Casas, denuncian desatención a reos contagiados

El activista y profesor tzotzil, Alberto Patishtán, afirmó que ocho reos dieron positivo a las pruebas médicas de COVID-19, además pidió al gobierno que le diera seguimiento al caso para poder ordenar la liberación de los internos.

También, aseguró que las autoridades estatales no han tomado acción para el tratamiento de los ocho reos, miembros de La Voz del Amate, que están infectados de coronavirus en el Cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Cabe señalar que, según lo que indicó Patishtán, las autoridades penitenciarias informaron este miércoles a los familiares de los ocho reos de origen indígena contrajeron el virus y recalcó que no hubo protocolo para evitar el contagio de los internos.

´No hubo un protocolo que se les aplicará a los compañeros, no solamente a los ocho, sino a los demás, no hubo un protocolo, no tuvieron cubrebocas, ni siquiera les daban jabón, como todos los demás que estamos libres, ellos no lo tienen, no hay esa atención´, expresó el activista en entrevista para Aristegui en Vivo.

Cabe recalcar que Patishtán fue integrante de La Voz del Amate, agrupación formada por reos indígenas dentro del penal, que se organizaron con el objetivo de denunciar injusticias, luego de haber sido detenido por participar en una emboscada, sin embargo, fue absuelto en 2013 de los cargos por irregularidades y violación a sus derechos humanos.

Patishtán reiteró su llamado al gobierno de Chiapas y también al federal para que libere a los reos que, señaló, padecieron tortura y sus derechos fueron violentados durante su estancia en su proceso penal.