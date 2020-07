En México van 34 mil 191 muertos por coronavirus y 289 mil 174 casos confirmados

La tarde de este viernes 10 de julio, la Secretaría de Salud informó que el número de personas muertas por COVID-19 en México ascendió a 34 mil 191.





En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la dependencia Federal detalló que en el país existen 289 mil 174 casos acumulados del nuevo coronavirus, de los cuales 29 mil 627 se mantienen activos.





En México dieron negativo 344 mil 283 al virus surgido en China.





En la conferencia vespertina realizada en Palacio Nacional, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud externó su preocupación de lo que ocurre en los estados por el desconfinamiento y reapertura demasiado rápida que se está realizando, que no se cuide el orden, no se cumplan las medidas sanitarias, no se mantenga la sana distancia y tampoco se involucre a la población, ante las barreras de comunicación que existen con los gobiernos locales, que incluye estados y municipios con sus habitantes.





"No nos podemos sustraer a esa realidad. La nueva normalidad implica la conciencia de que tenemos que cuidar todos los días, todas las horas del día, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todas y todos somos corresponsables de esto: estamos en el mismo territorio y vivimos en el mismo estado nacional. Nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos (de la COVID-19), a nuestros cercanos y a los demás", expresó el funcionario.





Sin embargo, López-Gatell externó su preocupación por posible rebrote y señaló a los gobiernos estatales como corresponsables de llevar a cabo un desconfinamiento seguro. Pero "también es una responsabilidad del gobierno federal", aclaró.





De la misma forma, reveló que esta semana no se actualizará el semáforo epidemiológico COVID en los estados porque "hay inconsistencias" en los datos estatales que se presentan. "Se está distrayendo la atención en hacer pruebas, a nivel local, sin lineamientos claros", añadió.





El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hay una subestimación del número de casos confirmados del virus en los estados, que llega hasta el doble de lo que se reportan, debido a un retraso en los resultados de las pruebas.





"Prácticamente todas las entidades federativas tiene un rezago de diagnóstico (...) pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones", dijo en conferencia de prensa.





Tenemos que actuar", afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud al destacar que la epidemia por COVID-19 sigue activa en México y que aún hay entidades que están por llegar al pico máximo de contagios.

"Claro que hay escenas dramáticas, pero lo que necesitamos es que se resuelva, como se fue resolviendo en las entidades que ya pasaron por el pico, que resolvieron a tiempo y no saturaron hospitales, nos falta todavía la mitad de la epidemia, tenemos que actuar" comentó el subsecretario.

Luego de que el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, consideró que muchos países, entre ellos México, inició un desconfinamiento durante una etapa de intensa transmisión, el funcionario enfatizó que en todo momento se ha hablado del riesgo de rebrotes como consecuencia de la apertura de los espacios públicos.

"Hemos dicho una y otra vez que hay dos variables que determinan un rebrote; la cantidad de personas que salen y la movilidad que tienen, entonces estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio" agregó.

Acerca de las declaraciones de que la vigilancia epidemiológica en el país es "débil", López -Gatell recordó que toda la información que se presenta en las conferencias nocturnas sale de las autoridades sanitarias estatales y reconoció que existe un rezago en la información.

"Si hay deficiencia de información es porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún porque se distorsiona y por eso no es posible tener un monitoreo apropiado, sin olvidar que a nivel estatal se debe hacer otro monitoreo. Todas las entidades tienen un rezago de diagnóstico, entidad por entidad había casos y altos números de los que estaban pendientes de confirmación, pasan semanas y semanas, y la mayoría tienen rezagos superiores al doble en confirmaciones, eso ha sido motivo de controversia y polarización" explicó Gatell.

En este contexto la Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo, "esperábamos ver el semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos".