En lugar del Pacto Fiscal, que estados se amarren el cinturón: AMLO

En la ronda de preguntas y respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en torno a la intención de los gobernadores de revisar el Pacto Fiscal, a lo que respondió que no es momento idóneo, sino más bien de amarrarse el cinturón para obtener más recursos.

"No les faltan, de acuerdo a lo que les corresponde, o sea, se les entrega puntualmente. Porque también no se vale que digan que no tienen recursos, porque la Federación no les entrega los recursos; todo lo que les corresponde por ley les llega puntualmente", acotó.

Señaló que los gobiernos estatales deben de hacer una revisión de sus finanzas, empezando por los sueldos de regidores quienes perciben sueldos onerosos.

"Yo me acuerdo que antes, no sé cómo esté ahora, pero había regidores en el municipio de Acapulco que ganaban como 200 mil pesos mensuales, cuando venían las elecciones no buscaban ser candidatos a presidente municipal, sino de regidor, se inscribían hasta mil porque se rayaban", dijo.

López Obrador enfatizó que otras medidas de ahorro se pueden lograr en no comprar vehículos nuevos, no contratar tanto personal, no usar los aviones, los helicópteros, bajarle los costos de operatividad a los gobiernos estatales, tal y como se está haciendo en el Gobierno Federal, bajo la línea de austeridad.

Recalcó que las partidas presupuestales a los estados de ninguna manera son condicionadas, dijo que "no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario", porque el dinero que se les entrega es del pueblo.

El jefe del Ejecutivo dijo estar abierto en que se revise Ley de Coordinación Fiscal, pero en otro momento y tomando en cuenta todas las partes involucradas, "porque a final de cuentas el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es de todos".

Negó que el día de mañana vaya a participar en la reunión virtual que tiene programada la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para revisar el tema del semáforo sanitario epidemiológico.