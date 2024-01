En la mañanera, periodista denuncia que sufrió atentado en Guadalajara

La periodista María Luisa Estrada, del medio "la Grillotina de la Política", narró ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo en Guadalajara, Jalisco; sicarios la intentaron asesinar a ella y a su hija.

En el transcurso de la conferencia mañanera, la comunicadora dijo, por segunda ocasión, que en julio de 2023 viajaba en la zona centro de la entidad, cuando sicarios dispararon a su camioneta, misma que ella iba manejando.

"Iba con mi hija menor de edad -yo había cuidado con mucho sigilo el tema de mi hija, porque yo estoy consciente de que el periodismo que yo manejo trae sus aristas-, hasta ese momento no se sabía que yo tenía una hija. Nos balearon".

María Luisa Estrada, detalló que los hechos ocurrieron el pasado sábado 15 de julio de 2023 a las 10:20 de la mañana, en la avenida Javier Mina, esquina con Román Morales de la entidad.

Abundó que iba a bordo de una camioneta Ford Explorer 98, Sport.

Refirió que el 13 de septiembre de 2023, policías municipales de Guadalajara intentaron detenerla con una falsa orden de aprehensión por asesinato.

"El 13 de septiembre a la hora de ir a dejar a mi hija a la escuela, afuera de su escuela, sobre Enrique Díaz de León y Vallarta, nos rodearon más de 30 elementos de policías municipales de Guadalajara, del grupo Gama y Lobo, con una falsa orden de aprehensión en contra por asesinato".

María Luisa Estrada, dijo al presidente López Obrador, que el día de su atentado -15 de julio de 2023-, un policía municipal ejerció violencia psicológica de género en su contra, aún cuando el elemento es parte del Área de Violencia contra la Mujer en Perspectiva de Género.

"Cuando me bajan de la ambulancia (un policía municipal), se me acercó y me dijo "si te hubieran querido matar, te matan, esto nada más es un mensaje, para que le bajes. Ya bájale, mija".

Posteriormente la comunicadora dijo que asistió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución no ha tomado acción al respecto, aún cuando ella les refirió las pruebas de su asunto.

"Me aferré a que la denuncia se levantara en la Fiscalía General de la República, confié en la Fiscalía, sin embargo hubo un tastarateo entre los oficiales que fueron por nosotras para resguardarnos y elementos de la Fiscalía de Jalisco, porque querían que se levantara la denuncia en la Fiscalía de Jalisco. Me negaron la atención, nos sacaron con seguridad privada".

María Luisa Estrada activó el botón de pánico del mecanismo de Protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

"Lo estoy apretando, y traigo el celular de la persona a la que le pertenece, esto y así me voy a quedar hasta que acabe la exposición a ver a qué hora suena el teléfono".

La conferencia mañanera siguió su curso sin que el botón se activara.