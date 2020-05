Elektra continúa en servicio pese a decreto de cierre

A pesar del decreto emitido por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, respecto al cierre temporal de empresas que no realicen actividades esenciales, especialmente en Coatzacoalcos, Grupo Elektra tiene abiertas tres sucursales, empresa a que nivel nacional concentra a 10 mil empleados e incumple con dichas medidas, sobre todo en municipios con más casos de Coronavirus.

Este lunes, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, precisó que Grupo Elektra es una de las que pertenece al 6% de las empresas que se niegan a acatar estas indicaciones, tal como reveló en la conferencia matutina del presidente.

"A diferencia de la semana pasada, donde traíamos 13% de empresas que, a pesar del exhorto deciden no suspender sus labores, hoy ese porcentaje se reduce a 6%, el 94% de las empresas y negocios cumplen, el 6% insisten en no cumplir", dijo Alcalde Luján.

La titular de la STPS indicó que el país el 26% de las empresas que se niegan al cierre temporal se ubican en los municipios que concentras

más infectados por Covid-19, siendo Coatzacoalcos el segundo ayuntamiento con más casos en Veracruz, pues hasta el domingo la cifra era 79 positivos, entre éstos 16 defunciones.

"Luego, tenemos respecto a las empresas que se niegan, insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Elektra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre...Tenemos también el caso de Autofin aquí, en la Ciudad de México. Se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aun así continúan con sus labores", puntualizó Luisa María Alcalde.

En un recorrido realizado por Diario del Istmo se constató que las sucursales de Elektra ubicadas en avenida Universidad Veracruzana, Benito Juárez y Venustiano Carranza, operan con toda normalidad.