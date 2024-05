Elecciones 2024: ¿Qué pasa si anulo mi voto?

En la víspera de las elecciones 2024, donde se elegirán más de 19 mil cargos públicos, el foco está puesto en la presidencia del país. A pesar de los constantes llamados a participar en las urnas, un porcentaje de la población opta por la abstención o la anulación de su voto, aquí te contamos en que consiste.

¿Qué significa anular el voto?

Anular el voto implica no seleccionar a ningún candidato en la boleta electoral, por lo que según el Instituto Nacional Electoral (INE), un voto se considera nulo si el elector no vota por ningún partido político o candidatura independiente, o si marca múltiples cuadros sin que exista una coalición entre ellos.

¡Atención! si pensabas que anular tu voto no tiene ninguna función, es al contrario, pues los votos nulos no se suman a ningún partido o candidato, pero no se descartan; forman parte de las estadísticas electorales y sirven para medir el clima político del país.

Jurídicamente, un voto nulo no se cuenta a favor de ningún candidato, pero puede provocar un nuevo cómputo si su número supera la diferencia de votos entre los dos candidatos principales, y puede influir en la conservación del registro de un partido, que requiere al menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones.

La abstención electoral La abstención, es decir, no votar, no tiene efectos jurídicos, ya que votar es un derecho y no una obligación. Sin embargo, tanto la abstención como el voto nulo son vistos por algunos como acciones que debilitan la democracia.

¿Cómo anular tu voto?

El INE define un voto válido como aquel en el que se selecciona el emblema de un partido político, se indica una coalición preferida o se marca con un "Sí" en el recuadro correspondiente, siempre que no se incluyan insultos. En contraste, un voto se considera nulo si se marcan figuras o dibujos en la boleta, se coloca una "X" sobre todos los recuadros, o se incluyen frases de rechazo que no indican una preferencia partidista.

Así que ya lo sabes, para participar en las decisiones de tu país, es de suma importancia que salgas a votar por alguna de tus opciones, pero también es válido si consideras que ningún partido o candidato va con tus ideales debido a factores como sus propuestas, trayectoria política o cualquier otra situación.