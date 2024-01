El SUV compacto con mucho lujo y extraordinario diseño

Mazda es una marca caracterizada por la alta calidad de sus vehículos y por sus revolucionarios motores que cuentan con míticas historias en el automovilismo y por ser una marca experta en los mismos. Es por ello que si estás buscando un vehículo cómodo, que no sea demasiado grande y quieras que tenga cierto lujo, la SUV Mazda CX-3 será el vehículo ideal para ti. Por lo tanto, en esta nota te compartimos todos los detalles y ventajas que tiene adquirir este vehículo para tu día a día.









Un coche sumamente atractivo a la vista

Sin lugar a dudas además de por su experta motorización, Mazda cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo gracias a sus increíbles diseños tanto a nivel exterior como interior. El exterior del CX-3 es muy elegante y cuenta con una gama de colores excepcional para que puedas elegir todo a tu gusto. Sin lugar a dudas un coche que parece de lujo a un precio menor que otros competidores del mismo segmento.

Motorización experta y confiable

Como hemos mencionado anteriormente, Mazda es experta en motorización y sin lugar a dudas cuenta con uno de los motores más confiables de todo el mercado. En este caso, Mazda decidió colocar tan sólo una opción para este modelo: un motor de cuatro cilindros en línea con 146 caballos de fuerza y una capacidad de reacción única en el mercado de SUV gracias a tener tracción total y no sólo tracción delantera, por lo que no pierde su naturaleza agresiva de marca a pesar de no ser el motor más potente del segmento

Un interior muy elegante y tecnológico

El interior de la Mazda CX-3 cuenta con impresionantes detalles interiores que nos harán dar de cuenta que se trata de un vehículo de lujo y que podremos conducir durante miles de kilómetros totalmente cómodos en el habitáculo. Los plásticos son texturizados, cuenta con cuero sintético suave y de calidad y también con algunos detalles cromados brillantes para hacerla más atractiva. Como cuenta con un sólo modelo, éste viene bien equipado con una pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador automático en todo el coche, varios puertos USB para distintas funciones y distintos elementos de comodidad como apoyabrazos y posavasos para pasajeros delanteros y traseros.

Varias funciones de seguridad para asistir en la conducción

Otro aspecto que hay que resaltar y que hace notable al Mazda CX-3 es que cuenta con mucha tecnología implicada en la conducción y seguridad de todos sus pasajeros. Obteniendo cinco estrellas en las pruebas de choque lo cual nos da un muy buen parámetro de que Mazda hizo las cosas muy bien en este modelo, y en su modelo colocaron varias asistencias de conducción vitales para mejorar la seguridad, fiabilidad y placer de conducir un vehículo de este tipo durante largas horas. La CX-3 cuenta de fábrica con frenado de emergencia automático, monitoreo de puntos ciegos para evitar choques con peatones, advertencia de cambio de carril (sin control automático del mismo) y también tiene control de crucero adaptativo a la distancia con respecto al auto delantero y trasero.