El progreso de la pandemia por COVID-19 va lenta, pero a la baja: AMLO

En La Mañanera de este martes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el progreso de la pandemia, aunque es lento, está disminuyendo y va a la baja.

"No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda; donde se requiere, todos juntos, todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia", recalcó desde el salón de Tesorería.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló que, ante el buen manejo de la pandemia, "basado en una experiencia programada, progresiva y con metas calculadas se

logró salvar sin llegar a tomar la decisión de quién sí y a quién no", a diferencia de otros países.

"Hoy tenemos un crecimiento promedio diario de 1.2 por ciento en el número de casos nuevos, la epidemia sigue en el país, pero contamos con 54 por ciento de camas de hospitalización general disponibles y más del 60 por cientos equipadas con ventilador y personal calificados", dijo.

Señaló que esta epidemia no es homogénea, por lo que a 144 días del primer caso registrado en nuestro país se pudieron atender situaciones críticas, de acción urgente, de rebrotes en varios estados del país de forma oportuna.

En su momento, Hugo López-Gatell señaló que la vigilancia epidemiológica no pretende contar todos y cada uno de los casos, "nunca ha sido la intención ni en México ni en país del mundo".

Explicó que para que las enfermedades epidemiológicas cesen se necesitan tener una cantidad suficiente de personas que se contagiaron y tuvieron una relación inmune, por lo que en el caso del COVID-19 entre más personas se infecten, sin llegar a una condición grave, más rápido se podrá controlar la pandemia en el país.

Respecto a los decesos registrados en el país, informó que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha estado trabajando con Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Registro Nacional de Población (RENAPO), a cargo de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Salud Pública, Organización Panamericana de Salud (OPS), Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para analizar un informe de exceso de mortalidad y así conocer el impacto real de los decesos, siguiendo la dinámica que se ha implementado en Europa.

"Nos interesa que todo mundo tenga claro qué esperar", resaltó.