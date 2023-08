El cometa Nishimura se verá desde México: fecha y hora para presenciar el fenómeno astronómico

¿Eres fan de las estrellas y los fenómenos astronómicos? ¡Entonces tenemos buenas noticias para ti! Muy pronto podrás apreciar el deslumbrante paso del cometa Nishimura. Aquí te damos todos los detalles.

De acuerdo con la NASA, este cometa, descubierto el pasado 12 de agosto por un astrónomo japonés, podrá verse desde diferentes puntos de la Tierra, incluyendo la República Mexicana, así que ve alistando tu telescopio para que no te pierdas de este espectáculo.

¿Cuándo y a qué hora ver el paso del Cometa Nishimura en México?

Aunque el cometa Nishimura ya pasó por la órbita terrestre entre los días 15 y 16 de agosto, será a partir del 9 de septiembre cuando podrá verse mejor; sin embargo, los días de mayor visibilidad serán el 12 y 13 de septiembre, cuando estará justo encima del sol.

Lo recomendable para apreciar cualquier fenómeno astronómico es hacerlo a través de un telescopio para que puedas verlo a mayor detalle, aunque este cometa podrá verse a simple vista debido a su característico brillo, que incrementará conforme se vaya acercando al sol.

Las mejores horas para ver el cometa son las del amanecer, es decir, entre las 5 y 6 de la mañana, o bien, al atardecer, entre las 6:30 y 7 de la tarde. Si no alcanzar a verlo en esos días, ¡no te preocupes!, pues estará visible hasta el 22 de septiembre.

Cometa Nishimura no volverá

Según lo previsto por los científicos de la NASA, a diferencia del famoso cometa Halley que visita la tierra cada 75 años, el cometa Nishimura no volvería a recorrer nuestro sistema solar, por lo que solo tendrás esta única oportunidad de apreciarlo.

Aunque es imposible predecir su comportamiento con total exactitud, es muy probable que la aproximación al sol podría romper su núcleo formado por rocas, polvo y gases congelados, descomponiéndolo en el espacio de la órbita solar.

Si esto no ocurriera, Nishimura usaría su energía para salir del sistema solar de vuelta hacia la Nube de Oort, desapareciendo en el espacio profundo. Así que, de cualquier forma, ya no regresaría a la Tierra, por lo que lo mejor es que pongas esta fecha en tu agenda para no perdértelo.