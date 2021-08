El 80% de los chihuahenses está protegido contra el COVID-19: Corral

"Agradecer el esfuerzo del programa nacional de vacunación que en Chihuahua estamos cerca del 76 por ciento de la vacunación en el estado, particularmente en Ciudad Juárez", destacó.

"Contento" por los logros obtenidos

A unos días de concluir su gestión al frente del gobierno de Chihuahua, Javier Corral Jurado se dijo contento y satisfecho por "haber honrado la palabra empeñada a los chihuahuenses", así como haber fortalecido la relación institucional con el Presidente de la República.

"Me voy contento, porque me queda la satisfacción del deber cumplido, de haber honrado la palabra empeñada a los chihuahuenses, a las y los chihuahuenses. Y por supuesto estoy contento de haber, no solamente restablecido, sino vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi gobierno con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador", subrayó.

El mandatario estatal destacó la "empatía" que de parte del Gobierno Federal al reconocer el esfuerzo para desterrar la corrupción y la impunidad en esa entidad fronteriza, así como crear un "gobierno honesto".

Agradeció el reconocimiento que hiciera ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su gestión y señaló la importancia de dejar a un lado la ideología partidista y construir de manera conjunta un país más justo e igualitario.

"Ustedes escucharon el día de ayer un gesto de enorme generosidad del presidente de la República hacia nuestra administración. Este reconocimiento que expresó ayer el licenciado López Obrador me ha hecho pensar sobre el enorme reto que tenemos en el país las distintas fuerzas políticas, así como la ciudadanía para hacer una reflexión a profundidad que nos permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, un país más incluyente, un país más igualitario".

Corral Jurado dijo que el futuro del país dependerá del respeto a las diferencias "e impulsando los puntos en común", de lo contrario "simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad".

También comentó que en el país se percibe un ambiente de animadversión en diversos sectores del país y "mentiras" se difunden en algunos los medios de comunicación y redes sociales contra personas que abanderan la lucha contra la corrupción, tal como lo vivió en carne propia.

"Lo he vivido personalmente en la lucha que emprendimos en Chihuahua contra la corrupción, porque cuando se asume una bandera como esta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el presidente y un servidor, pues casi, casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que, al ver afectados sus intereses, montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista está siendo muy dañino para el país".

Subrayó que en este momento con tal de vencer a la 4T se están perdiendo a los referentes históricos de la lucha democrática, no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores, incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno.

Por lo que dijo que los mexicanos "debiéramos darnos un momento, un remanso, para valorar el esfuerzo y la lucha que diversos liderazgos han emprendido para impulsar un cambio en el país".

El gobernador panista dijo respetar las acciones del Presidente López Obrador y aunque hay coincidencias de fondo no comparte las formas en temas que atañen al país.

"Por supuesto el del presidente López Obrador, para hacer un balance en su justa dimensión de los temas, aspectos y asuntos en los que legítimamente se difiere, pero también en donde hay coincidencias de fondo, aunque no de formas", resaltó.

En su discurso, Javier Corral destacó la importancia de dejar de lado la confabulación de intereses y analizar las acciones que plantea en su proyecto de gobierno López Obrador y de esta forma impulsar los cambios que necesita el país.

"Claro que hay diversos temas en los que podemos diferir y proponer cómo la Cuarta Transformación podría ser mejor. El gran problema es que la polarización que se genera desde polos opuestos pareciera nulificar el diálogo, la comprensión, la capacidad para intentar una lectura distinta que contribuya a generar soluciones integrales para nuestra nación", comentó.