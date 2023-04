Ebrard anuncia transformaciones en los servicios consulares para expandir la protección a personas mexicanas en el exterior

El día de hoy, el secretario Marcelo Ebrard anunció en la sede de la Cancillería una serie de acciones que se implementarán en la red consular para seguir mejorando la calidad y disponibilidad de los servicios consulares y de protección a las personas mexicanas en el exterior. Estas acciones estarán encaminadas a brindar servicios cada vez más completos, modernos, eficientes e inclusivos, bajo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, para brindar protección consular a las mexicanas y mexicanos en el exterior, prioridad en la política exterior.

Durante su intervención, el canciller Ebrard comentó que "en Estados Unidos, cada una de estas medidas tiene un impacto enorme". Agregó que todo lo anterior "tiene que ver, no sólo con la vida cotidiana de nuestros connacionales, sino con que nos hagamos cargo que son parte de la nación mexicana y tenemos que defenderlos y darles ese respaldo. Son parte de la nación y por eso nos da mucho gusto anunciar estas medidas".

El secretario de Relaciones Exteriores refrendó el compromiso del presidente López Obrador bajo el lema de "cumplir es la fuerza de México y de nuestro gobierno". Por su parte, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, recalcó durante su participación que "no existe otro país en el mundo que preste tal cantidad de servicios consulares fuera de su territorio" y que "vamos a seguir siendo un referente mundial de acción y protección en materia consular".

También acudieron al evento de lanzamiento representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como diputados migrantes, legisladoras y legisladores pertenecientes a las comisiones de Norteamérica y de Migración y Asuntos Fronterizos.

En agosto de 2022, por instrucciones del presidente López Obrador, diferentes áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvieron encuentros con integrantes de las comunidades mexicanas residentes en EE. UU. para trabajar en un plan conjunto. Escuchando sus necesidades, solicitudes y propuestas, se logró identificar alternativas para atender los temas planteados. Es así como se definieron las siete nuevas acciones que se anuncian hoy para seguir mejorando la calidad y disponibilidad de los servicios consulares y de protección:

1. Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Estados Unidos en Materia Penal (PDM)

Este programa, que servirá como complemento de los mecanismos y servicios legales existentes en la red consular en Estados Unidos, brindará protección consular a personas que enfrentan procesos legales penales graves, dada la complejidad del sistema estadunidense, y buscará disminuir la incidencia de personas mexicanas purgando penas por delitos que no cometieron y/o que hayan sido víctimas de sentencias desproporcionadas. El PDM atenderá a personas mexicanas que enfrentan procesos penales por: a) delitos graves en los que no han admitido su culpabilidad y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia; b) que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema, y C) pertenezcan a poblaciones vulnerables.

2. Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM) en Canadá

A partir del mes de mayo, el CIAM estará ampliando sus servicios para atender consultas de personas mexicanas en ese país. El CIAM brinda una respuesta humana y confiable a las necesidades de información de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, y ahora en Canadá, así como a las de sus familiares en México, operando las 24 horas del día, los siete días de la semana. La información que brinda este centro incluye la situación jurídica de personas detenidas por razones migratorias y penales, el estado de menores bajo custodia de autoridades, la localización de personas, información acerca de derechos laborales, actualidad migratoria, asistencia a víctimas de fraude o trata de personas, entre otros.

3. Nuevo servicio de citas por WhatsApp

Para facilitar el Ebrard anuncia transformaciones en los servicios consulares y evitar que nuestros usuarios recurran a gestores que se anuncian de manera engañosa, a partir del 22 de mayo se podrán programar las citas de todos los consulados de México en Estados Unidos y Canadá a través de Whatsapp. Este servicio estará disponible en el número: 424 309 0009.

4. Traducción simultánea a lenguas indígenas

A partir del 15 de mayo, se podrá atender a la población que así lo requiera en cualquiera de las cinco principales lenguas indígenas habladas en nuestro país para todos nuestros servicios. La traducción simultánea se realizará con ayuda de un servicio telefónico y estará disponible de las 9:00 a las 21:00 horas, tiempo del centro.

5. Nuevo Reglamento de Matrícula Consular

El nuevo reglamento elimina la restricción para tramitar la matrícula en la oficina consular correspondiente al domicilio de la persona. Es decir, permitirá a las personas obtener este documento en cualquier consulado sin importar su lugar de residencia en Estados Unidos.

6. Programa de mejora continua

Este programa dotará de herramientas al personal consular para prestar una mejor atención al público, con sensibilidad, amabilidad y respeto a derechos humanos. El programa de mejora continua será complementario a la formación que el Instituto Matías Romero ya imparte actualmente al personal de los consulados; su aplicación comenzará en junio y será obligatorio para todo el personal diplomático y de servicios profesionales independientes.

7. Aumento salarial para Prestadores de Servicios Profesionales

Para compensar adecuadamente al personal que atiende al público, particularmente a quienes reciben menores percepciones, aumentaremos las contraprestaciones para Prestadores de Servicios Profesionales en todas las representaciones de México en Estados Unidos y Canadá, en porcentajes del 5.9 al 14%, considerando como referencia el costo de vida de la ciudad, cambios inflacionarios y salarios oficiales locales.

Estas acciones y actualizaciones se suman hoy al histórico proceso de transformación que desde hace cuatro años experimenta la red consular de México bajo la actual Administración.

También acompañaron al canciller Ebrard en el anuncio de estas acciones el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Moisés Poblanno Silva; la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz; el director general de Servicios Consulares, Jaime Vázquez Bracho Torres; la fundadora de Mexicanas en Dallas, Yami Furlong; y el abogado e integrante del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, Aaron Ortiz.