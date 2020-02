Duartistas colaboran con Ricardo Ahued en aduanas; ocultan evolución patrimonial

Los políticos priístas Manuel Velázquez Yunes y Oliver Aguilar Yunes se encargan en la actualidad de puestos clave en las aduanas administradas por el SAT, pero además, es muy bien conocido que los dos tenían una excelente relación con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, mismo que se encargó de desfalcar a dicho estado.

Juan Manuel Velázquez Yunes está actualmente demandado por campesinos y ejidatarios por haberlos despojado de sus tierras.

Ahora, los dos directivos del SAT, Juan Manuel Velázquez Yunes, y Oliver Aguilar Yunes, han solicitado a la Secretaría de la Función Pública no divulgar su evolución Patrimonial y tampoco si tienen conflictos de interés con alguna empresa.

Por tal motivo es que su información disponible únicamente es su escolaridad, experiencia laboral y datos generales del lugar en el que trabajan actualmente.

Esta decisión va en contra de la orden presidencial, en la que AMLO declaró que "Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno".





PERFILES DE LOS DUARTISTAS QUE PROTEGE RICARDO AHUED

Juan Manuel Velázquez Yunes y Oliver Aguilar Yunes, políticos priistas y cercanos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, están a cargo de áreas clave en las aduanas administradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Velázquez Yunes, quien está casado con la hermana del Administrador General de Aduanas del SAT, percibe un salario de 115 mil 220 pesos brutos al mes como administrador de Programas de Certificación y Facilitación.

Al cuñado de Ricardo Ahued Bardahuil, administrador General de Aduanas del SAT, le toca instrumentar planes de acción con grupos de trabajo de organismos internacionales y estrategias regionales con autoridades de otros países.

Además de estas funciones, al expresidente municipal de Perote y exdiputado del PRI le corresponde definir programas, esquemas y planes de acción para llevar a cabo acuerdos de reconocimiento dentro del SAT.

Juan Manuel Velázquez Yunes llegó a esa área el 6 de junio de 2019, un día después de la ratificación de Ricardo Ahued Bardahuil por la Cámara de Diputados. Al funcionario del SAT se le conoce en Veracruz por las acusaciones y demandas que ha interpuesto en su contra su hermana, Verónica Velázquez Yunes, quien lo señala de tráfico de influencias y despojo de propiedades.









Por su parte, Oliver Aguilar Yunes, exdirigente del PRI en el Puerto de Veracruz en tiempos de Javier Duarte, percibe 136 mil 745 pesos mensuales por ser encargado del Manejo de Recursos Humanos de la Administración General de Aduanas.

Aguilar Yunes fue administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente en Veracruz 1. En esta oficina, se crearon 26 empresas de forma irregular en las que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez, aparecieron como socios.

El ex dirigente priista, quien llegó a su nuevo cargo el 16 de junio de 2019, tiene entre sus funciones contratar nuevo personal o bien darle las gracias a los funcionarios que ya no entren en planes.

En 2002, Velázquez Yunes, cuando trabajaba en la Secretaría de Economía (SE), informó a la Función Pública que era dueño de propiedades como casas, terrenos, bodegas y un bosque valuadas en 25 millones 100 mil pesos.

También era dueño de un Chevy, 10 cadenas de oro de 14 kilates, además de que contaba con tres cuentas bancarias y tenía dos tarjetas de crédito con la banca comercial en México.

Oliver Aguilar Yunes es socio de la empresa Apoyo Fácil y Casa Córdoba de Apoyo, las cuales daban préstamos y créditos para la adquisición de línea blanca, equipos eléctricos, electrodomésticos y herramientas a inicios del año 2000.

Aguilar Yunes, quien es hijo de Juan Aguilar de la Llave, exsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz, tenía invertido un capital social de mil 500 pesos en ambas compañías, que fueron constituidas en Córdoba.

Como líder del PRI estatal llamó a apoyar a Javier Duarte para que se convirtiera en gobernador de la entidad.

https://www.elsoldelcentro.com.mx/finanzas/exduartistas-en-el-servicio-de-aduanas-4819391.html