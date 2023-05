Disminución de precios de los combustibles impulsó reactivación económica de México: AMLO

La contención e incluso disminución de los precios de los combustibles, ha permitido controlar la inflación en México, dar pie a la reactivación económica, atraer mayor inversión extranjera y generar bienestar a la población, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera, presentó una serie de datos económicos, que refieren como ha mejorado la situación para el país, y aunque la crisis generada por la pandemia afectó severamente, ya se ha salido de esa etapa.

Dijo que incluso indicadores que miden a las distintas naciones del mundo, destacan a México como uno de los países de mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, de una baja inflación, así como contar con la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que la política de no aumentar los precios de los combustibles ha ayudado mucho a que no aumente la inflación y debido a ello no ha aumentado el precio de la gasolina, del diésel, del gas y de la luz.

Datos

En el caso de la gasolina, dijo que se ha logrado una disminución del 7.7, contrario al aumento del 48 por ciento en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El comportamiento del precio de la gasolina en el gobierno de Felipe Calderón subió un 22.9 por ciento, pues pasó de 13.79 a 17.83. Con Enrique Peña Nieto creció el precio un 17.83%, pues pasó de 17 pesos con 83 centavos a 23 pesos con 91 centavos.

Ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay una disminución de 7.7 por ciento, pues pasó de 23 pesos con 91 centavos a 21 pesos con 95 centavos.

Mientras que la Premium ha tenido 55.8% de disminución; el diésel ha disminuido 7.9%; y el gas ha tenido una disminución de 22.1%.

También destacó que en su administración se ha incrementado la producción de crudo, la cual tenía 15 años consecutivos cayendo; pero ya se levantó y se está cerca del millón 900 mil barriles.

Indicó que se ha realizado un cambio completo a la política petrolera y se estimó no pasar de una producción de 2 millones de petróleo, porque con eso se puede abastecer a las refinerías y producir gasolinas en México.

Dijo que la nueva política petrolera también es parte de una política de cuidado ecológico que busca no agotar la herencia de las nuevas generaciones.

Empleo

Informó que el número de trabajadores en el sector formal de la economía en México ha crecido, que el salario para los trabajadores del sector formal ha aumentado y la tasa de desempleo ha bajado 2.8% en el primer trimestre del presente año.

En el caso del desempleo, reconoció que México ha logrado abatir esta situación, y varias potencias mundiales están con cifras más alarmantes.

Puso como ejemplo que en el primer trimestre del año el desempleo en España llegó a 12.9%, en Colombia 10.7%,, Italia 7.9%, Francia 7%, Bélgica 5.8%, Canadá 5%, Austria 4.9%, Australia 3.6%, Reino Unido 3.5%, y por debajo de México están Corea del Sur con 2.7% y Japón con 2.6%.

Peso 'fortachón'

Resaltó que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y en la actual administración tiene una apreciación de 13.7%.

Detalló que la variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa después del peso mexicano se encuentra el franco suizo con un 10.4% y la corona checa con un 6%.

Solo esas 3 monedas han logrado apreciarse frente al dólar, de ahí todas las demás se han depreciado como el dólar canadiense en un 1.5%, libra esterlina 1.9%, baht tailandes 2.6%, euro 3.7%, peso colombiano 41.2% y rublo ruso 77.2%.

En ese sentido, comentó que mientras en su gobierno hay una apreciación del peso mexicano frente al dólar del 13.7 por ciento en las administraciones sólo hubo depreciaciones.

Dijo que con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 2,298%, con Carlos Salinas 37.4%, con Ernesto Zedillo 166.6%, con Vicente Fox 16.8%, con Felipe Calderón 6.1% y con Enrique Peña Nieto 46.2%.

Otro aspecto favorable durante el actual gobierno, dijo, es que la inversión extranjera directa al cuarto trimestre fue de 35 mil 292 mdd.

El presidente aseguró que se logró recuperarse la inversión extranjera de la pandemia, pues tras la caída en el año 2020 y 2021, en el 2022 se alcanzó el tercer mejor año de inversión para el país.

Precisó que el 2022, fue el tercer mejor año de este rubro en México sólo por debajo de 2013 y 2015. Y es que en 2013 la inversión fue de 48 mil 354 millones de pesos, en 2015 fue de 35 mil 944 millones de pesos y en el 2022 fue de 35 mil 292 millones de pesos.

También destacó que durante el pasado mes de marzo, México alcanzó el primer lugar como el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá.

En dicho mes, México alcanzó el 16.1% del comercio total de Estados Unidos, por un monto de 72 mil millones de dólares. De ahí sigue Canadá con un 15.5%, equivalente a un monto de 69 mil 400 millones de dólares; y China con 45 mil millones de dólares equivalente a un 10.1 por ciento.

De ahí siguen Alemania con 21.6 mil millones de dólares (4.8 por ciento) y Japón 19.5 mil millones de dólares (4.4 por ciento).

En este rubro, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó qué pasaría si no existiera este comercio, pues lo cual reiteró que a ambas nacionales les conviene la participación, cooperación e integración económica como región.

Remesas y PIB

Aprovechó para agradecer a los paisanos mexicanos que envían remesas a sus familiares en México, porque se tiene proyectado que se incremente el envío de remesas.

En ese sentido, indicó que las remesas enviadas por los paisanos en el año 2022 alcanzaron 58 mil 510 millones de dólares; y en el primer cuatrimestre del año se ha cuantificado 18 mil 978 millones de dólares, con una variación del 10 por ciento, que estima se alcancen los 60 mil mdd.

López Obrador afirmó que México tiene tres años creciendo más del 3% en su economía y recordó que para solucionar la inflación se llegó a un acuerdo con productores, industriales y tiendas de autoservicio para mantener un precio de mil pesos la canasta básica.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, precisó que México durante el 2022 alcanzó un porcentaje del 3.1 por ciento, ocupando la posición número 13 a nivel mundial.

Y aún así estuvo por arriba de países como Bélgica, China, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Corea del sur.

Precisó que previo a la pandemia el crecimiento del PIB en México fue de 18 mil 545 millones de pesos, y de ahí durante dos años año, hasta el pasado 2022 que reportó una cifra histórica de 18 mil 767 millones de pesos.

Inflación y deuda

En lo que se refiere a la inflación, el presidente reconoció que es un tema que le sigue preocupando mucho.

Un ejemplo del control de la inflación en combinación con el salario mínimo, explicó que cuando inició su administración un salario mínimo alcanzaba para 3.1 kg de frijol, 3.2 kg de huevo y 6.5 kg de tortilla, pero ahora se puede comprar 4.8 kg de frijol, 4.2 kg de huevo y 10 kg de tortilla con un salario mínimo.

"La inflación nos sigue preocupando mucho. No nos vamos a confiar, porque se traduce como un impuesto que afecta a todos", añadió.

Dijo que la evolución del salario mínimo durante su gobierno en términos reales es de un crecimiento del 88 por ciento.

Detalló que en el primer año de su gobierno, el salario mínimo subió a 137 pesos, en el 2020 llegó a 148 pesos, para el 2021 se elevó a 160 pesos, en el año 2022 se elevó a 181 pesos, y en el presente año es de 207 pesos.

Indicó que este incremento nunca se había presentado en los últimos 50 años, y por el contrario hubo decrecimientos.

En cuanto a la deuda del Gobierno Federal, señaló que durante la actual administración es cuando ha subido menos, y ello fue por la caída de la economía durante la pandemia.

Andrés Manuel López Obrador estimó que bajará para el final de su gobierno, debido a que parte de la deuda está contratada en dólares, y al fortalecerse el peso frente al dólar genera una disminución en automático.

Precisó que el porcentaje de variación de la deuda con respecto al inicio del gobierno de cada ex presidente con su quinto año, es el siguiente: en el caso de Vicente Fox la deuda creció en un 40.3% llegando a los 2.88 billones de pesos.

Con Felipe Calderón subió un 53.3 por ciento llegando a 4.81 billones de dólares; mientras que con Enrique Peña Nieto alcanzó los 9.22 billones de dólares con un aumento del 56.6 por ciento.

Ahora bajo el gobierno de la Cuarta Transformación el porcentaje de variación es de apenas el 32.6 por ciento y alcanzando una cifra de 13.99 billones de dólares.