Diputados convocarán a dos sesiones en Semana Santa para reforma eléctrica

Previamente, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, cerraron filas y rechazaron el calificativo presidencial de "traidores a la patria", al tiempo de emplazar a la mayoría de Morena a discutir la reforma eléctrica después de las elecciones de junio, pues, de ser votada "al vapor" en Semana Santa, la iniciativa no pasa.

En conferencia de prensa, reafirmaron que su contrapropuesta de reforma eléctrica es integral y por ello van por la aprobación de 12 de 12 puntos, no seis, como les ofreció Morena. "Nosotros hacemos un último llamado, discutamos esto con tranquilidad, pongámoslo después de las elecciones para poder hacer una reforma de fondo, seria, de coincidencias en bien de la nación", puntualizó Moreira.

Cházaro sostuvo a su vez que el bloque opositor no acepta la imposición del calendario en días que no están siquiera en el calendario de sesiones. "No va a pasar la reforma, porque no es la reforma que conviene a México, y nos pueden intentar llamar traidores, no nos queda el saco", remarcó. Romero expresó la solidaridad de la coalición "Va por México" con Rubén Moreira, quien, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, "está por definirse (en la discusión de la reforma eléctrica) a favor de las empresas extranjeras".

"No admitimos que se nos amedrente o que se convoque a una rebeldía (...); estamos convencidos que todos diputados de la coalición, incluso más, no van a votar contra la reforma por obediencia, sino por convicción, porque tenemos una mejor propuesta", dijo.

—¿Pero son las doce (propuestas) o nada?— se le inquirió. —La propuesta de la coalición es integral: son doce de doce— atajó el panista. JLMR

