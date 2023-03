Diputada Julieta Ramírez acusa violencia de género de Córdova y Jacobo (+Video)

La diputada Julieta Ramírez, representante de Morena ante en Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que analiza presentar una denuncia por violencia política por razón de género en contra del Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, luego de que en un video se observa a ambos haciendo gestos, al parecer de burla, mientras ella expresaba la postura de su partido por la restitución de Jacobo.

"La realidad es que cuando Lorenzo se burla de su servidora es lo de menos, en realidad cuando se burla de mí también se está burlando de los representados que tengo, se está burlando del Movimiento de Regeneración Nacional y es una clara evidencia del desdén que le tiene no solamente al pueblo, sino a las normas, a la Constitución, a las leyes y tristemente no nos sorprende, es una realidad que vivimos en nuestro país y es una realidad de este hombre que, les confieso, estamos pensando seriamente en presentar una denuncia pro violencia política por razones de género, independientemente de que proceda o no, tiene que señalarse la impresionante intolerancia que manifestaron en el recinto que se denomina la herradura de la democracia", dijo la Diputada en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa "Los Periodistas" que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.

La representante de Morena acusó que el INE, el recinto de la democracia y la pluralidad, " se ha convertido en el recinto de la burla y el descaro". No obstante, dijo que no le sorprende la actitud de ambos funcionarios del INE y recordó los episodios ocurridos en años anteriores en donde Córdova se burla de los indígenas y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"A mí me impresiona mucho, pero después de todo qué podemos esperar de una par de personas que se burlaron de los pueblos originarios de México, de los padres de los 43 normalistas ante la desaparición de sus hijo", dijo.

Ramírez insistió en escalar este tema para evidenciar la clase de personas que están al frente del INE.

No es ningún secreto que ellos son unos abiertos opositores de Morena y de aquellos que impulsen reformas o cambios que atenten contra su régimen de privilegios, pero para mí es muy importante que se siga evidenciando el nivel y la clase política que tenemos al frente del INE, un órgano tan importante para nuestro país. Para mí es importante que se evidencie el nivel de personas que están dirigiendo este Instituto. Yo creo que el padre de Lorenzo Córdova, Arnaldo Córdova, estaría muy decepcionado de él", destacó.

Ayer, durante el regreso de Edmundo Jacobo a la Secretaría General del INE, la Diputada de Morena pronunció un discurso en el que acusó que "ni Lorenzo Cordova, ni Edmundo Jacobo son demócratas" porque "no creen en la renovación de los cargos públicos". Mientras ella hablaba, se observa al Consejero presidente sonreír, mover la cabeza, hacer gestos con su boca y mirar a Edmundo Jacobo".

Sus relaciones desataron críticas en redes, especialmente entre los simpatizantes de Morena, quienes reclamaron a los funcionarios del INE la falta de respeto hacia la Diputada.

Con información de SinEmbargo.mx

Lorenzo Cordova se rió junto con Edmundo Jacobo de los pueblos originarios y estaba muy risueño en mi participación.



Pero bueno que podemos esperar de un racista, clasista y antidemócrata. pic.twitter.com/oJWNaY1u5D — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) March 14, 2023