Diana la estudiante de Nayarit asesinada fue víctima de acoso

El 21 de agosto de 2019, Diana Carolina Raygoza Montes, joven estudiante de 21 años que fue asesinada al interior de su domicilio en Tepic, Nayarit, denunció en Facebook haber sido víctima de acoso y agresión sexual, durante un ataque que sufrió al salir de su universidad.

Diana escribió que el hecho sucedió cuando salió de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) mientras esperaba el transporte público para ir a su casa, lugar donde un individuo se le acercó y al intentar alejarse, el hombre comenzó a seguirla.

´El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomodidad que sentí´ relató la estudiante de derecho.

En ese sentido, comentó que ´lo peor´ fue la indiferencia de las personas que vieron lo que ocurría y no hicieron nada para apoyarla y cuestionó el hecho de que se exigiera al gobierno seguridad hacia las mujeres, pero hubiera poco compromiso de la sociedad por ello y finalizó preguntando si debía ocurrir algo más grave para empezar a reaccionar.



Cabe señalar que, según información de Animal Político, el fiscal Ponce Medrano, confirmó que de acuerdo con los resultados de los exámenes forenses la causa del deceso fue la pérdida de sangre por múltiples puñaladas hechas en su cuerpo, algunas fueron en los brazos, lo que evidenció que la joven intentó defenderse.

A su vez, aseguró que ni puertas ni ventanas fueron forzadas para entrar en su vivienda, lo que abriría la posibilidad de que tuviera llaves o fuera un conocido. Tampoco se encontraron huellas de robo o saqueo, lo que concluyó que la intención era cometer el crimen.

Además, que la joven se encontró sobre la cama boca arriba, semidesnuda, por lo que continúan en curso las pruebas genéticas para determinar si hubo tipo de violencia sexual. Aunado a esto, en la pared del dormitorio se colocaron las siglas ´SF´ utilizando la sangre de la joven.