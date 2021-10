Diálogo de seguridad de alto nivel, será este viernes: Ebrard

El gobierno de México trabaja por una relación recíproca y no asistencialista con el de Estados Unidos y en ese marco, el viernes de esta semana, se realizará en la Ciudad de México una reunión en el marco del Diálogo de Alto Nivel en materia de seguridad y economía, entre otros puntos, anunció Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano.

Al participar en la entrevista mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Museo Naval de Veracruz, el funcionario federal recordó que la prioridad de México es lograr acuerdos equitativos que contribuyan a detonar su desarrollo económico y social, pero en un marco de equidad.

Noticia Relacionada Gobernador de Oaxaca pide apertura a la propuesta de reforma energética

Destacó que el Diálogo Económico de Alto Nivel concentra la prioridad de México en torno a desarrollo, inversiones y cadenas de valor, y lo coordina el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Antony Blinken, y a principios de noviembre deberán entregarse los primeros resultados.

"En materia de seguridad nos ha tomado estos 10 meses algo que nos encargó el presidente (López Obrador), que tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida, que es asistencialista, y se tiene que trabajar con Estados Unidos en la implementación de esa nueva etapa, en un entendimiento.

"A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no está tocando la puerta para decir 'necesito asistencia', no. Tenemos que trabajar mejor en seguridad, pero con un entendimiento simétrico, respetuoso, y eso es lo que hemos venido construyendo", puntualizó Ebrard Casaubón.

Recalcó que México ha presentado 10 prioridades, que en el caso de la seguridad apuntan a reducir homicidios, mayor reciprocidad en materia de control de tráfico de armas y en materia de asistencia jurídica, así como en materia de extradiciones.

También está programada una reunión con el Fiscal General de la República, pues estará el Fiscal General de Estados Unidos.

El canciller mexicano aseguró que en ese primer encuentro en el tema de seguridad se darán a conocer avances en la materia.