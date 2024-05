Día del Maestro: ¿quiénes recibirán bono del SNTE y de cuánto será?

Este 15 de mayo se celebra otra fecha muy especial en nuestro país; el Día del Maestro es una celebración que busca reconocer la labor de las y los docentes, así como su compromiso con la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En el caso de los maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estos son beneficiados con un bono económico por su labor. Al momento, esto es lo que sabemos al respecto.

¿Quiénes recibirán bono del SNTE y de cuánto será?

Aunque el 15 de mayo no es día de descanso obligatorio, en el calendario de la Secretaría de Educación Pública sí está señalado que no habrá clases, por lo que las y los maestros no laborarán este miércoles.

Ahora bien, ¿qué día se deposita el bono por el Día del Maestro? Regularmente, este pago extra se ve reflejado el mismo día o en os días posteriores a la celebración, lo que puede variar un poco entre cada entidad.

Respecto a la cantidad, según medios nacionales esta también varía por estado, rondando entre los mil 800 hasta 13 mil 500 pesos en algunos casos.

Sobre en qué estados los maestros recibirán el bono del SNTE por el 15 de mayo, diversos medios locales adelantaron que las delegaciones sindicales han confirmado el depósito en estas entidades:

Chiapas

Querétaro

Estado de México

Guanajuato

Chihuahua

En el caso de Veracruz, aún se está a la espera de que se confirme si este bono por el Día del Maestro será depositado en esta semana o un poco después.