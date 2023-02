Detienen a ex de Livia Brito por posesión de armas y drogas: liberaron personas privadas de su libertad

Quien fuera novio de la actriz Livia Brito, Said "N", fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo, un vehículo y motocicletas, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron luego de que, en fiestas de fin de semana en Jardines del Pedregal, los vecinos reportaran que se veían personas armadas, así como comportamientos extraños tanto al interior como en el exterior del lugar, quienes amedrentaban a vecinos y gente que transitaba por la zona.

La tarde de este lunes 20 de febrero el periodista especializado en crimen y nota policial, Carlos Jiménez, dio a conocer la detención del Said, a través de su cuenta de Twitter: "Detienen a ex novio de Livia Brito con armas, drogas, dinero. Es Said Pichardo, se dice cantante y compositor. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvieron en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón. Tenía más de diez millones de pesos, dólares, armas largas, pistolas, drogas".

DETIENEN a EXNOVIO de @liviabritoof CON ARMAs, DROGAS, $$

Es Said Pichardo

Se dice cantante y compositor.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron en una casa de @AlcaldiaAO

Tenia más de $10 millones de pesos, Dlls, armas largas, pistolas, drogas...



El caso a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/VXbGTKwpdC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 20, 2023

Horas más tarde, el jefe de policía capitalino Omar García Harfuch se refirió a la detención en conferencia de prensa y notificó que en el operativo derivado de quejas vecinales por escandalosas fiestas "que duraban dos días seguidos" en el domicilio ya mencionado, se detuvieron a otras seis personas y se liberaron a cuatro más que se encontraban privadas de su libertad.

Asimismo, se informó que los detenidos posiblemente están relacionados con una célula delictiva dedicada al secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, robo de vehículo, así como la venta y distribución de droga.

Su relación con Livia Brito

Fue en 2016 cuando la protagonista de La piloto presumía su amor junto al reggaetonero e incluso abrieron juntos un canal de YouTube donde compartían aspectos y anécdotas de su relación. De igual manera, se dijo que la cubana estaba tan enamorada del músico que fue ella quien le pidió matrimonio a Said P. tras alrededor de tres años de relación.

El compromiso matrimonial se concretó; sin embargo, a los pocos meses el noviazgo llegó a su fin pues la polémica protagonista de La desalmada decidió terminarlo entre rumores de infidelidad. Y es que se dijo que el hoy detenido le fue infiel a la cubana con otros varones.