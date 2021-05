Destinarán 300 mdd para plantas de fertilizante en México y Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en lo que resta de su sexenio se invertirán 300 millones de dólares para reactivar la producción de fertilizantes en Veracruz y otras entidades del país.

Este viernes, durante su conferencia matutina, adelantó que los 200 millones de dólares que devolvió a Pemex el presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, serán utilizados para reactivar la producción de fertilizantes en Coatzacoalcos y municipios del país.

Además, aseveró que comenzarán a pagar mil millones de dólares de deuda que existe en Pemex por "malas inversiones" en este sector.

"Ya tenemos 216 millones de dólares que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor (Alonso) Ancira que se compraron con sobreprecio. De los 300 que necesitamos ya tenemos 216, nos falta, pero con el presupuesto destinado a la compra de fertilizante vamos a poder operar estas plantas", adelantó.

Durante la conferencia, López Obrador dijo que se realizó un estudio con el que se estableció la viabilidad de las plantas productoras de fertilizantes mediante una inversión.

"Se van a limpiar para que sean eficientes, que no haya pérdidas, vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los mil millones de dólares.

"Para operar las plantas, hasta 2024, necesitamos 300 millones de dólares para producir fertilizantes que vamos a entregar a productores de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, de Oaxaca".

Detalló que durante el sexenio pasado se realizó la compra de plantas de fertilizantes, incluyendo una reserva de roca fosfórica que está en Baja California Sur, lo que hace viable este proyecto de su administración.

"Quiero informarles a todos los que trabajan en esta empresa que ya tomamos la decisión de fortalecerla, no se va a vender, entre otras cosas porque si se pusiera en venta, además de que nosotros no vamos a vender bienes de la nación, si quisiéramos vender lo que compraron, nos pagarían o nos darían el 10 por ciento de lo que se pagó.

"O sea, no se haría ningún negocio, entonces vamos a recuperar todas las plantas, se va a crear una empresa para la producción de fertilizante integrada, porque hay esta reserva de roca fosfórica y hay plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en Coatzacoalcos, Veracruz. Vamos a integrar todas las plantas; hay otra en Camargo, Chihuahua, que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores y no se les ha despedido".

Lamentó que la falta de producción genera costos que se van acumulando y en general hay una deuda de Pemex heredada por todas estas plantas que se compraron en el gobierno por mil millones de dólares.

"Hicimos un análisis para ver qué convenía más, si las vendíamos a quienes producen fertilizante porque la mayor parte de los fertilizantes que se utilizan en México se importan, gracias al neoliberalismo, de tener los fertilizantes en México.

"Empezó el desmantelamiento con Salinas a desmantelar y vender a Fertimex y ahora compramos prácticamente todo el fertilizante que se requiere se trae del extranjero", indicó.