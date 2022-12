Destaca la edad de estos futbolistas en Catar 2022

Para muchos, la edad no es más que un número. Sin embargo, en el fútbol profesional, suele ser un indicador de que es momento de dejarle el lugar a las jóvenes promesas que, como Pedri, Jamal Musiala y Phil Foden, tienen todo su futuro por delante. Desde luego, esto no quiere decir que los veteranos no puedan seguir jugando en la competencia más importante de este deporte. Destaca la edad de los futbolistas que presentaremos, a continuación, en Catar 2022.

Pepe con 39 años

Con 39 años, el defensor del Porto FC se convirtió en el futbolista más longevo en convertir un gol en la Copa del Mundo. A los 33 minutos del partido de Portugal frente a Suiza, Pepe cabeceó un centro de Bruno Fernandes desde la esquina y le dio a su equipo el 2 a 0 parcial. Lo que también llama la atención de este futbolista es que, en octubre, se había lesionado y no sabía si llegaría a tiempo para jugar el Mundial. Por fortuna, se recuperó y, hoy, es uno de los veteranos que tiene Catar 2022.

Dani Alves, otro con 39 años

Una de las razones por las que los pronósticos de Bettingpro en español anticipan la victoria del conjunto brasilero en el Mundial es que Tite combina juventud y veteranía a la perfección. Por el lado de los futbolistas más grandes, Dani Alves es uno de los que se destacan. Además de defender a la Canarinha, es el segundo jugador que más títulos ostenta de los que juegan la Copa del Mundo, por detrás de Lionel Messi. Al defensor de Club Universidad Nacional solo le falta conquistar esta estatuilla y está frente a su última oportunidad para hacerlo.

Thiago Silva con 38 años

Otro brasilero que se encuentra casi al final de su carrera deportiva es Thiago Silva. Sin embargo, con 38 años, el defensor del Chelsea sigue siendo importante en el conjunto que dirige Tite. Si bien el propio Silva reconoce que su físico ya no es el mismo, tiene la mentalidad puesta en defender el arco de su equipo. No hay duda de que ha hecho un buen trabajo en Catar y que, independientemente de si consiga el título, logrará despedirse del fútbol de la mejor manera posible.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric con 37 años

Dos de los mejores futbolistas del mundo y que, además, ostentan la distinción del Balón de Oro, llegaron al Mundial con 37 años. Cristiano Ronaldo, vistiendo la camiseta de Portugal, y Luka Modric, la de Croacia, pero ambos con un mismo objetivo: alcanzar el máximo título del fútbol para sus seleccionados. Más allá de ello, los dos demostraron que son preponderantes en su equipo y, aunque haya jóvenes que tienen un gran talento, siguen aportando creatividad y mucho carácter a sus plantillas.

La edad es importante en el fútbol, pero algunos jugadores demostraron que todavía pueden mantener un alto rendimiento en la Copa del Mundo cerca del final de su carrera. Pepe, Dani Alves, Thiago Silva, Cristiano Ronaldo y Luka Modric son los más longevos en Catar 2022.