Destaca AMLO recuperación de zonas arqueológicas

Al inicio de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo que se ha venido haciendo en lo referente a la recuperación de zonas arqueológicas.

Indicó que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. "Desde hace mucho quisieron ponernos la idea de que vinieron del continente europeo a civilizarnos".

Debemos, dijo, exaltar la belleza cultural de nuestro México.

El presidente cedió la palabra, como cada 15 días, al titular del UNAH, Diego Prieto, quien en su intervención destacó: "La cosmovisión de los pueblos antepasados no nos ha abandonado. Si no se recuperan las herencias de nuestros, ancestros no tenemos un futuro".

El funcionario señaló que de la mano del proyecto Tren Maya se desarrolla la más grande investigación arqueológica que se haya podido realizar de la cultura maya, consiste en dos pilares, entre ellos el Salvamento arqueológico. Todas las obras del Tren Maya están aprobadas en todos sus Tramos del 1 al 7.

Diego Prieto señaló que entre los años 250 y 500 de nuestra era se fundó la antigua ciudad de Kabah en el corazón de Yucatán.

"Gracias a los trabajos de PROMESA se encontraron vestigios de edificios de vivienda".