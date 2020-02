Desmiente Gertz Manero renuncia a la FGR y niega estar enfermo

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, desmintió este lunes que haya presentado su renuncia. Lo anterior, luego de que desde hace días comenzaran a circular rumores sobre su posible salida de la FGR.

"Qué curioso.Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho y no han informado de lo que sí hemos dicho", atajó durante la conferencia matutina del presidente AMLO esta mañana.

"Parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es nuestro trabajo", agregó.

A inicios del año, se evidenció una molestia de Gertz Manero, quien acusó que en el gobierno federal hay unidades que no respetan la presunción de inocencia, en referencia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS