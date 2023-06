Descarta AMLO pacto con delincuentes para frenar violencia

El presidente López Obrador, durante su visita a Tamaulipas, afirmó que hace unos días expresó estar a favor de cualquier medida que permitiera vivir en paz.

Hizo referencia al pacto realizado por un colectivo con organizaciones criminales para frenar la violencia. Explicó que su postura siempre fue malinterpretada y consideró que la pregunta sobre su opinión respecto al pacto era tendenciosa.

Afirmó que no podía decir "que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia" como lo hacían los presidentes anteriores, ni tampoco podía afirmar que los derrotaría sin más. En su lugar, expresó que no tenían acuerdo ni deseaban tenerlo con aquellos que decidieran actuar de manera responsable y humana.

López Obrador señaló que en la administración anterior se cometió un error al permitir la formación de grupos de autodefensa, ya que corresponde al Estado garantizar la paz. En ese sentido, aseguró que su gobierno se encargará de garantizar la seguridad de las madres buscadoras y los colectivos.

El presidente mencionó que, en comparación con la administración anterior, actualmente Tamaulipas presenta una mejora significativa en materia de seguridad.