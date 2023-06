Descarta AMLO incremento en material fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional manifestó "yo hice un compromiso de no tocar nada relacionado con aumentar impuestos. La SHCP cada vez que se presenta el proyecto de presupuesto me plantea aumentos en algunos conceptos que tienen que ver con impuestos o derechos, y eso no se avalará".

Incremento fiscal

Garantizó que no habrá ningún incremento en materia fiscal para la ciudadanía, y lo único que se trazó a su llegada a la Presidencia fue abolir lo de la condonación de los impuestos a grandes contribuyentes.

Indicó que no incrementar impuestos "fue mi compromiso de campaña, y reducir en términos reales los precios de los energéticos".

Destacó que en su sexenio no se ha incrementado el precio de la gasolina, el diésel, la luz, el gas.

"Eso es lo que estamos haciendo, pero no quiero llevar a cabo ninguna reforma que tenga que ver con lo fiscal, fue el compromiso que hice".

En la conferencia mañanera de éste martes, el presidente mostró la evolución del presupuesto para atender derechos humanos en su gobierno.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de quitar el IVA a alimento para animales de compañía, AMLO responde que él hizo el compromiso de no aumentar impuestos y reducir los precios de los energéticos.

Por otra parte, López Obrador informó que viaja a Hidalgo para el arranque del programa IMSS-Bienestar, además dijo tener un evento interno en Palacio Nacional, para condecorar a todo el equipo de seguridad pública.

