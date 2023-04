Descarta López Obrador asistir a entrega de medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska en el Senado de la República por los ataques de los conservadores en su contra, pues aseguró que tiene que cuidar la investidura presidencial ante los "espectáculos que armen para hacerse fama", aunque felicitó a la escritora por el reconocimiento, sobre quien además de referir su grandeza, la consideró cercana al pueblo y a la lucha por la democracia.

López Obrador celebra que Elena Poniatowska siga con vida "y ojalá siga así porque con su edad sigue siendo una mujer muy lúcida, muy inteligente".

No es que el mandatario busque hacer un desaire a la autora de La Noche de Tlatelolco, sino que decidió no seguir asistiendo a eventos públicos que no estén relacionados con la agenda de su gobierno.

El mandatario federal reconoció la importancia de la obra de Poniatowska y aseguró que merece esta distinción que se hace a los mexicanos destacados por su labor artística, social o política.

Aseguró que no le dará el gusto a las personas que buscan afectarlo en estos lugares, aunque dijo que siente mucho gusto para que la escritora sea reconocida.

"Don Belisario, bueno, es el hombre de la dignidad, del valor civil, del que se atreve cuando todo el mundo callaba, hablar en contra de Victoriano Huerta; de los poco que defiende a Madero después de su asesinato y eso le cuesta a él la vida".

