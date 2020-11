Departamento de Justicia Americano deja en manos de la FGR caso de General Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos a cargo de William Barr, retira los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, para que sea investigado y en su caso acusado por la Fiscalía General de la República FGR. Así lo dió a conocer este día mediante un comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República de México.

¨En reconocimiento de la fuerte relación para la aplicación de la ley entre México y los Estados Unidos, y con la intención de demostrar el frente unido para combatir todo tipo de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar los cargos cirminales en contra del General Cienfuegos, para que pueda ser investigado y en su caso sentenciado bajo las leyes mexicanas, explica el comunicado.

