Denise Maerker y Manuel López San Martín moderarán primer debate presidencial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes los perfiles propuestos para moderar el primer debate presidencial que se realizará el próximo 7 de abril.

El encuentro entre candidatos a la Presidencia de la República será dirigido por los periodistas Denise Maerker y Manuel López San Martín, con un formato inédito que consistirá en recibir preguntas de la ciudadanía a través de redes sociales.

Denise Maerker fue propuesta por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo(PT); mientras que, Manuel López San Martín por la alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democtrática (PRD).

La Consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, compartió que el INE no realizó una evaluación sobre el trabajo periodístico de las cinco mujeres y los cinco hombres propuestos por cada coalición.

Por unanimidad el @INEMexico aprobó la designación de @DeniseMaerker y @MLopezSanMartin para moderar el primer #DebateINE que se llevará a cabo el próximo 7 de abril en las instalaciones del @INEMexico.#DebatesINE #ElINEEstáListo pic.twitter.com/2dBopBc5V7 — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) March 8, 2024

Incluso, recordó que desde noviembre pasado fueron aprobados los requisitos para evaluar la moderación del primer debate, lo cual nunca se había hecho.

"Para la selección de las personas moderadoras se establecieron criterios objetivos que tienen el fin de contar con perfiles idóneos, experiencia, conocimiento de los temas, disponibilidad, compromiso y no estar sancionado o sancionada por sentencia firme. Se incluyen elementos novedosos para garantizar una moderación imparcial. Por primera vez una metodología para garantizar criterios objetivos. En los procesos pasados no hubo reglas claras para seleccionar a las personas moderadoras. La finalidad de dotar con transparencia y certeza el proceso", explicó.

Por su parte, el representante del PRI, Hiram Hernández, solicitó a la coalición de la izquierda aceptar al moderador que propusieron tal como la oposición aceptó a la moderadora elegida entre su lista de sugerencias.

Horas antes, el PT se posicionó en la comisión en contra del perfil de Manuel López San Martín por algunos señalamientos contra su candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, pero el legislador petista Gerardo Fernández Noroña explicó que el periodista lo invitó a su programa y le pidió no vetarlo.

"Ayer coincidí con Manuel López San Martín y me dijo ´oye, que están vetando mi participación´ y no, no es así, no lo estamos vetando. Yo considero que es un periodista serio, pero se lo dije ayer. Creo que se ha venido derechizando, pero cumple el perfil necesario", destacó.

No obstante, exigió al Frente opositor presentar nuevos perfiles para los siguientes debates, sin que se trate de perfiles con posturas claras en contra de Morena.

"Aquí se refleja nuestra decencia de hacer propuestas. Nadie podrá decir que Denise Maerker responde a nuestras posiciones o que es una periodista que ha manifestado simpatías hacia nuestra candidatura, es una mujer muy profesional, que siempre ha hecho un esfuerzo por ponerse por encima de toda disputa, con críticas en contra de nuestro movimiento o a veces coinciden", sostuvo.

"Pero la derecha propuso a Carlos Loret; sólo le faltó proponer a Brozo. No, en serio, eso no ayuda a construir acuerdos para que podamos ir avanzando y se van acumulando tensiones. Yo pediría que en los siguientes debates sus propuestas sean encaminadas con nuestro ejemplo, personajes que hacen un esfuerzo de estar por encima de las banderías partidarias y que ayudaran a un debate mucho más equilibrado para que se ponga atención en las candidatas y el candidato y no en otra cosa", añadió.

Hoy, el Consejo General también avaló la escaleta del debate que iniciará a las 20:00 horas y que tendrá una duración de dos horas, donde cada uno de los bloques tendrá su tiempo por cada pregunta.