"Debe hasta el combustible": AMLO sobre Aeromar; descarta salvarla

Hoy jueves 16 de febrero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo la conferencia mañanera desde Palacio Nacional en donde uno de los temas mencionados fue el del reciente aviso de Aeromar en el que señaló el cese definitivo de su aerolínea.

Tras el comentario realizado por uno de los periodistas asistentes a la rueda de prensa, en el que mencionó que sus adversarios culpan al presidente por la falta de apoyo de su parte durante la pandemia, el mandatario mexicano externó que Aeromar fue una empresa mal administrada, sin embargo, aunque quebró los dueños están bien asegurados.

"Lo que pasa es que nuestros adversarios todo lo que sucede nos culpan a nosotros".

Andrés Manuel, además comentó que la aerolínea ya no les pagaba a sus trabajadores, recalcando que para que la empresa no cerrara se mantuvieron sin cobrarles las deudas, sin embargo, al final no pudieron con ellas por lo que optaron a cerrar sus puertas.

Por otro lado, mencionó que están buscando apoyar a los trabajadores, siendo alrededor de 500 empleados a los que intentaran colocar en nuevos empleos. A quienes compraron boletos, aseguró el mandatario, "se les va a reconocer" y "se va a resolver el problema".

El presidente también externó que no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, ya que debe hasta la renta de los aviones incluyendo combustibles.

"Pero no perdieron, quebró la empresa, pero los dueños por lo general se protegen".

Al ser cuestionado sobre si se hará algo con los dueños, López Obrador, mencionó que primero están los trabajadores para garantizarle sus derechos y luego lo que tiene que ver con las deudas tanto en el SAT como en el aeropuerto, entre otros.

La creación de mexicana

A raíz del cierre de Aeromar, el mandatario fue cuestionado sobre la aerolínea "Mexicana", por lo que aseguró que se ha avanzado en el proceso y que muy probablemente a finales del año ya estará volando con 10 aeronaves.