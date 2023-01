David Córdova, nuevo comandante de la Guardia Nacional

David Córdova Campos fue nombrado este día como el nuevo comandante de la Guardia Nacional, tras el cambio de Luis Rodríguez Bucio a la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció los cambios y respaldó el trabajo realizado de Córdova Campos.

"Ahora va a ser subsecretario (Luis Rodríguez Bucio) y le tenemos toda la confianza, y en su lugar como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Campos".

El jefe del Ejecutivo designó también esta mañana a Luis Rodríguez Bucio, luego de que Ricardo Mejía renunciara este viernes para buscar la gubernatura en el estado de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT).

El presidente dio a conocer que Ricardo Mejía no se despidió y que sólo envió el oficio de su renuncia.

"Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel".

¿Quién es David Córdova?

David Córdova Campos tiene una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional, además de cursos de formación en el Heroico Colegio Militar.

Ha desempeñado cargos dentro de las Fuerzas Armadas de México, como el de Agregado Militar Aéreo, adjunto a las Embajadas de México en Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia y Holanda.

Fue general de Brigada Diplomado de Estado Mayor hasta el 2015 y fue asignado como subjefe administrativo y Logístico del Estado Mayor.

En el año 2020, pasó a su retiro y en su lugar quedó Agustín Radilla Suástegui.