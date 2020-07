Dará Lozoya información sobre sobornos de Odebrecht

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, además de proporcionar información sobre la reforma energética lo hará respecto a los sobornos de la empresa Odebrecht.

"Yo creo que con la detención del señor Lozoya se van a aclarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio, es decir, si se compró la reforma", señaló.

López Obrador volvió a subrayar que Lozoya Austin es un "testigo colaborador" y podría obtener una reducción en su condena a cambio de información sobre los actos de corrupción que hubo para aprobar la reforma energética y de los contratos que se entregaron a Odrebecht.

"Esto no es un secreto, lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto, pero el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10 millones 500 mil dólares y que por estos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos o de esa información se tiene conocimiento", agregó.

Señaló que entre estos contratos figuran la "de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de Pemex. Un contrato muy desfavorable a Pemex, o sea, se agravó la situación financiera de Pemex, se afectó a Pemex con ese acuerdo y además la planta se financió con créditos de la banca de desarrollo de México. Entonces, sí es un asunto relevante".

Rechazó que la investigación a Lozoya y demás funcionarios de Pemex afecte la construcción de la refinería de Dos Bocas.

"Si un servidor público de Pemex está involucrado en este asunto y se demuestra de que es culpable, porque no se puede juzgar a nadie a priori, no puede haber juicios sumarios, si en el proceso legal es responsable, se le suprime del cargo y se pone a disposición de la autoridad competente para ser juzgado, y lo sustituye otra persona y la obra no se detiene para nada (...) Entonces, si hay alguien que tiene acusaciones, pues ahí lo tiene que enfrentar y resolver, esto lo tiene que ver con la fiscalía, pero no implica detener ninguna obra", mencionó

Dijo que, así como se está rescatando Pemex, se hará con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que ambas empresas quedaron en banca rota y gobiernos neoliberales buscaban su desaparición, "eran buenos negocios privados, malos negocios públicos".