'Por viejos'; rechaza Dante Delgado posible alianza con PAN-PRI-PRD

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, cerró nuevamente las puertas a una posible alianza con el grupo Va por México, compuesto por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática para la candidatura a la Presidencia en 2024, debido a que representan a la "vieja política".

Durante una entrevista, el también senador indicó que en el país no se encuentran las condiciones necesarias para crear una coaliciónmás allá de lo meramente electoral, por lo que solo podrían participar cuando se modifiquen las reglas y no se "aplaudan" las viejas prácticas.

'Soberbia y vanidad'

Para dar mayor profundidad a su idea, el legislador indicó que no se puede trabajar en conjunto con arrogancia, soberbia y vanidad que se tienen en las cúpulas de los partidos de oposición, misma que representa al régimen político anterior.

Por el contrario, indicó que el trabajo deberá de ser con la ciudadanía y la militancia de los institutos.

"Yo no creo que pueda haber arrogancia y mucho menos soberbia y vanidad, tiene que haber inteligencia, capacidad de convocatoria y, sobre todo, acuerdo, pero no entre cúpulas", expresó el exmilitante priista, quien ha expresado su deseo porque el instituto siga en solitario y no se una a los demás de oposición.

Les comparto un fragmento de la entrevista que sostuve anoche para #CaféMILENIO; si desean verla completa, pueden encontrarla aquí: https://t.co/NtRxks432g. — Dante Delgado (@DanteDelgado) December 19, 2022

