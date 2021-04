Culpa diputado a ´la mafia del poder´ por acusaciones de abuso sexual

Saúl Huerta, diputado de Morena acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, aseguró que la imputación en su contra "es una infamia y calumnia generada desde la mafia del poder" en contra de él, Morena y la Cuarta Transformación.

"Me sembraron, me crearon y generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable", dijo en entrevista exclusiva con Juan Rocha para el noticiero "Por la mañana" de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Por lo tanto, negó categóricamente que haya abusado sexualmente del menor en cuestión ni mucho menos le dio una droga; además, resaltó que tiene la conciencia tranquila.

"Niego categóricamente que eso (el abuso sexual) haya existido. No hubo intento de abuso, jamás hubo abuso. Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones, no hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación en mi contra, porque no hubo tal circunstancia", resaltó Saúl Huerta.

Por otra parte, subrayó que se le ha linchado mediáticamente sin darle la oportunidad de que "sea lo jurídico lo que determine" su situación.

Sin embargo, está seguro que podrá acreditar su inocencia, "por una razón un sencilla: no hubo intento de abuso, por lo tanto, no habrá nada que temer"; además, aseguró que confía en las instituciones.

Estaré sometido a las investigaciones y afrontaré la responsabilidad que pudiera haber, si es que la hubiera".

Familia es mentirosa

Saúl Huerta acusó de mentirosa y extorsionadora a la familia del menor que lo acusó de abuso sexual; como ejemplo puso al tío, quien es ex policía "que no tiene muy buena fama como servidor público".

"El joven, al narrar en un entrevista, va contando los minutos de cómo sucedieron. Alguien que ha sido víctima no está pendiente a lo que diga el reloj.

"Luego, inmediatamente de eso, yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las seis de la mañana está preparado para grabar una llamada".

Por lo que, a su parecer, la familia se prestó "para ser la carnada que me pusieron, para los enemigos del poder que hoy están lucrando con esto".

CON INFORMACIÓN DE:

Radiofórmula