Cuestiona López Obrador permiso a jugadores de NBA para consumir marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de una campaña en contra de México por parte de políticos de Estados Unidos.

López Obrador señaló que el fentanilo llega de Asia, nosotros no lo producimos, y aseveró que le envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, por el tema de tráfico de fentanilo; le pidió apoyo y cooperación.

El jefe del Ejecutivo Federal lee la carta que le envío al presidente de China Xi Jinping.

"Con respeto a su investidura y soberanía, la historia y cultura de su admirable pueblo y nuestro amigo me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación, se trata presidente del tráfico de fentanilo que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente a Canadá, Estados Unidos y nuestro país.

"Esta sustancia química es usada como droga en Estados Unidos y su consumo debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, más que la heroína y la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan a la pérdida de la vida.

"Por la alta rentabilidad económica de su trasiego ha venido desplazando a otros estupefacientes (...), aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo su tráfico con el propósito de ayudar al gobierno de Estados unidos de enfrentar este flajelo que afecta a su pueblo, con este fin mantenemos un estricto control a puertos para el ingreso de sólo fines médicos y haciendo un estudio continuo en laboratorios dedicados a la importación de esta droga, el año pasado se incautaron 7 toneladas.

"En nuestro país no se produce fentanilo (...), no obstante, últimamente de manera falaz e irresponsable algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país por el consumo de fentanilo, han llegado a decir que si no detenemos a las bandas que introducen esta droga podrían presentar una iniciativa a su congreso para que las fuerzas armadas invadan nuestro territorio.

"Tales planteamientos son una falta de respeto y amenaza inaceptable a nuestra soberanía además hay una actitud demagógica que se aprovecha de la falta de la información en este y otros temas en la población, México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad, acudimos a usted no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentailo de China a nuestro país.

"Por ejemplo, sería un apoyo el contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia con ello nosotros tendriamos un control del ingreso de esta droga que en México sólo está autorizada con fines médicos y cuyas importaciones legales son muy pocas".

"Esta petición es también del interés de legisladores de Estados Unidos que son sensatos y amigos de México que actuan en bienestar de sus ciudadanos y su país. de nuestra parte sería cargo el secretrio de Marina del gobiernod e México, José Rafael Ojeda Durán.

"Esperaremos con mucho interés su respuesta, estoy seguro que contaremos con su colaboración como siempre ha sucedido, le trasmito con anticipado mi agradecimiento", finaliza lectura.

El mandatario comenta que el sábado se enteró que la NBA permitirá que los jugadores consuman marihuana, "esta doble moral que existe".

