¿Cuáles son las probabilidades de ganar en un casino?

Los clientes de los casinos siempre han buscado formas de ganar. Por esta razón, se han inventado docenas de estrategias "infalibles". A pesar de buscar patrones y fórmulas de éxito, a largo plazo, el casino siempre sale ganando. Entender las razones de esto ayudará a estudiar los fundamentos matemáticos, la ley de los grandes números y el principio de funcionamiento de las tragamonedas. Aquí te contamos sobre la efectividad de las estrategias y si hay posibilidades de ganar en un casino online méxico y físico. También se enumeran consejos para aumentar tus probabilidades de éxito.

¿Hay posibilidades de ganar en un casino en línea?

En la mayoría de los juegos de azar hay un elemento de aleatoriedad. Las probabilidades de ganar en tragamonedas, ruleta, baccarat, dados dependen de la suerte. Solo en blackjack y póker, la experiencia y las habilidades ayudan a tomar decisiones más informadas que afectan el resultado. En los demás juegos prevalecen las leyes del azar. No se puede predecir el resultado, y las reglas garantizan la ganancia del casino a largo plazo.

Sin embargo, en una partida individual, se puede aumentar el bankroll. Pero se debe visitar el casino para divertirse, no para ganar dinero. Y eso tiene un costo. Las grandes ganancias son un bono agradable pero raro. Ninguna estrategia garantiza la victoria.

Fundamentos matemáticos en los casinos en línea

Este concepto es lo que hace que el casino salga ganando. Comprender las probabilidades, la esperanza matemática y la varianza permite apostar de manera más informada.

Probabilidad y esperanza matemática para el casino

En los juegos de azar hay 2 indicadores: Return to Player (RTP) y House Edge (HE). ¿Qué significan?

· RTP: porcentaje de las apuestas que la máquina devuelve a los jugadores.

· HE: porcentaje de las apuestas que el casino se queda.

Ambos indicadores funcionan a largo plazo. No se pueden calcular en una sesión de juego. En las tragamonedas, se aproxima a los valores medios declarados tras cientos de millones de giros. Por ejemplo, si el RTP de una máquina es del 96%, con el tiempo, de cada millón de MXN apostados, devolverá 960 mil MXN a los jugadores.

Los pagos son aleatorios. Un usuario puede ganar x10 000 apostando 100 MXN, mientras que otro puede perder 100 000 MXN. Todos los días, los clientes hacen miles de apuestas. Algunos ganan, otros pierden. Pero con el tiempo, el casino obtiene un 4% de ingresos de todas las apuestas en esa máquina.

Esto sucede gracias a las matemáticas. Un buen ejemplo es la ruleta clásica. Tiene 37 sectores (18 rojos y 18 negros) y un cero. La probabilidad de ganar en una apuesta a un número específico es de 37:1, pero el pago es solo de 35:1. Esta diferencia es la ganancia del casino. Calcular la ventaja del casino en la ruleta es simple con la fórmula:

HouseEdge=probabilidad de perder×apuesta−probabilidad de ganar×pago.House Edge = \text{probabilidad de perder} \times \text{apuesta} - \text{probabilidad de ganar} \times \text{pago}.HouseEdge=probabilidad de perder×apuesta−probabilidad de ganar×pago.

Para el cálculo, usa los coeficientes de la tabla. En una apuesta directa de 1 MXN, la ventaja del casino será:

HouseEdge=3637×1−137×35=3637−3537=0.027.House Edge = \frac{36}{37} \times 1 - \frac{1}{37} \times 35 = \frac{36}{37} - \frac{35}{37} = 0.027.HouseEdge=3736×1−371×35=3736−3735=0.027.

Para conocer el ingreso del casino en porcentaje, multiplica el valor por 100. En la ruleta europea sin reglas adicionales (La Partage y En Prison), la ventaja a largo plazo es del 2.7%. En la versión americana, esta ventaja es aún mayor debido al segundo cero, aumentando la ventaja al 5.26%. La razón está en los pagos, que son menores al riesgo del jugador.

En las tragamonedas, no se puede calcular la probabilidad. Usan algoritmos de software complejos. Algunos juegos tienen miles de combinaciones ganadoras posibles, que pueden aparecer varias veces seguidas o no aparecer en decenas de giros. La esperanza matemática muestra el resultado promedio a largo plazo, y siempre favorece al casino.

¿Qué es la varianza?

Es la desviación de la esperanza matemática. El término se usa más en matemáticas para describir la variabilidad de los datos. En los juegos de azar, es más adecuado hablar de volatilidad. Es el indicador de imprevisibilidad y dispersión de los pagos. Hay 3 tipos de volatilidad:

1. Alta: juegos con gran potencial de grandes ganancias, pero que ocurren raramente, requiriendo un gran bankroll.

2. Baja: pagos frecuentes pero de pequeño tamaño, con multiplicadores máximos más bajos, adecuados para bankrolls pequeños.

3. Media: frecuencia igual de grandes y pequeños pagos.

En algunos juegos, la volatilidad varía según la estrategia de apuestas. Por ejemplo, en la ruleta, las apuestas a números específicos tienen alta volatilidad, mientras que las apuestas a probabilidades iguales, como rojo/negro o par/impar, tienen baja volatilidad.

Eventos en el casino

En los juegos de azar, se apuesta a diversos resultados, como la victoria del banquero en baccarat, Pass Line en craps, un trío en blackjack, etc. En otros juegos, los jugadores esperan combinaciones ganadoras. Estos eventos determinan el resultado, sea victoria o derrota.

Independientes

El resultado de una partida no influye en la siguiente. No depende del resultado anterior. Por ejemplo, en los lanzamientos de dados en craps, los giros de la ruleta o las tiradas de los carretes en las tragamonedas. El resultado de un evento no afecta al siguiente. No ganar en una tirada no aumenta la probabilidad de ganar en la siguiente. El jugador no puede influir en esto.

Dependientes

En estos, un resultado cambia la probabilidad del siguiente. Anteriormente, en el blackjack, los casinos usaban pocas barajas. Los jugadores aprendieron a seguir las cartas jugadas y a identificar cuándo aparecerían las necesarias. Esta información les permitía saber cuándo doblar o cuándo plantarse.

Sin embargo, los casinos se han adaptado. En blackjack, aumentar el número de barajas, cortar y barajar las cartas hace que contarlas sea imposible.

Descripción de la ley de los grandes números

A medida que aumenta el número de sesiones de juego, su resultado promedio se acercará a la esperanza matemática. Por ejemplo, la probabilidad de cara o cruz es 50-50. Pero esto no significa que después de cuatro lanzamientos de moneda, cada lado saldrá dos veces. El jugador podría obtener tres cruces y una cara. Pero al aumentar los lanzamientos, el resultado se acercará al 50-50. Esta es la ley de los grandes números.

Sin embargo, en los casinos no hay juegos con probabilidades iguales. En la ruleta, hay 18 sectores rojos y 18 negros, más un cero verde. Esto hace que las probabilidades de ganar en el casino sean del 48.65% (18/37 x 100) y no del 50%. Esto es lo que da la ventaja al casino. La ley de los grandes números funciona a largo plazo. Después de miles o millones de apuestas, los resultados se acercarán a la esperanza matemática y al RTP declarado por el proveedor.

¿Qué es la ley de los dos tercios?

Se aplica a la ruleta. La ley sugiere que después de 37 giros de la ruleta, solo dos tercios de los números aparecerán. Es decir:

· Alrededor de 9 de ellos aparecerán 2 veces.

· Aproximadamente 3 números aparecerán tres veces.

· El balón no caerá en una tercera parte de los sectores.

El objetivo es adivinar qué número aparecerá nuevamente. Según los cálculos, la bola caerá por segunda vez en uno de los sectores aproximadamente en el octavo giro. Pero esta es una teoría. La aleatoriedad de los resultados hace que sea imposible predecirlos.

Principios de funcionamiento de las tragamonedas

En los casinos físicos y en línea hay muchas categorías de juegos de azar, pero las más populares son las tragamonedas. Los clientes las juegan por sus reglas simples, límites bajos para apuestas mínimas, gráficos llamativos y animaciones. Pero lo que más atrae a los jugadores son los altos multiplicadores. Los coeficientes pueden ser x1000 y más. En juegos de cartas y de mesa no hay pagos tan altos. El gameplay en las tragamonedas también es simple:

· El jugador inicia la máquina y ajusta la cantidad de la apuesta.

· Selecciona el número de líneas si no están fijas.

· Presiona el botón de giro.

· Espera los resultados después del giro.

El usuario gana cuando aparece una combinación ganadora. En la mecánica estándar, al menos 3 símbolos idénticos deben aparecer en fila de izquierda a derecha. Las combinaciones solo se consideran en las líneas activas. Se pueden ver en la tabla de pagos, junto con los multiplicadores para diferentes símbolos. Pero hay otras mecánicas, como los pagos en clúster, donde las ganancias se otorgan por el número de íconos idénticos.

Los resultados los determina un generador de números aleatorios (RNG). El programa usa algoritmos complejos para garantizar resultados aleatorios. Hay 2 tipos de RNG:

· Hardware: el dispositivo genera números aleatorios basados en factores físicos caóticos, como el nivel de ruido en la sala. Son impredecibles y no se pueden manipular.

· Pseudorandom: generalmente se usa en casinos en línea. Antes de su lanzamiento, las tragamonedas pasan por una certificación en laboratorios independientes. Verifican muchas características, incluida la autenticidad del RNG. El programa utiliza algoritmos matemáticos para determinar los resultados.

Al presionar el botón de giro, el RNG emite una secuencia impredecible de millones de números. Cada uno corresponde a una combinación de símbolos. Los giros de los carretes se muestran en la pantalla para la interactividad. La aparición gradual de símbolos añade emoción y la sensación de que el resultado aún no se conoce.

En las salas físicas hay varios tipos de máquinas tragamonedas. Se dividen por tipo de carcasa y asiento:

· Upright: con monitor vertical a la altura de los ojos. Estas máquinas tienen botones mecánicos.

· Slant-top: con control electrónico y monitor inclinado.

El aspecto de la máquina no afecta el gameplay ni las probabilidades de ganar en el casino. Su funcionamiento es el mismo. Independientemente del fabricante, deben pasar por certificación. Los ajustes de RTP y otras características se realizan durante el desarrollo.

¿Qué es el jackpot?

Se otorga cuando se obtiene una combinación rara o se cumple un evento específico. En las tragamonedas, a menudo se otorga en un juego de bonificación Hold and Win. Para ganarlo, es necesario llenar todos los carretes con símbolos especiales. Los tipos de jackpot incluyen:

· Fijo: la cantidad se determina de antemano.

· Progresivo: aumenta con cada apuesta. Un porcentaje de las apuestas se destina al jackpot. La cantidad sigue creciendo hasta que un jugador lo gana, luego se reinicia y vuelve a crecer. En estos slots, el RTP suele ser bajo para una acumulación más rápida.

· Secreto: se otorga al azar a cualquier jugador, independientemente de la combinación, la apuesta u otras condiciones.

Las reglas para ganar el jackpot varían entre los slots. Se pueden encontrar en la tabla de pagos, las reglas del juego o la sección de ayuda.

¿Cómo gana dinero el casino?

Las máquinas las desarrollan proveedores oficiales. Los representantes del casino las colocan en salas físicas. Los casinos en línea actúan como intermediarios entre los jugadores y los proveedores, añadiendo slots a sus sitios. La administración de la plataforma no tiene acceso a los ajustes de las máquinas, que se cargan desde los servidores de los desarrolladores.

Los operadores ganan con la diferencia entre la cantidad apostada y las ganancias de los clientes. El RTP debe ser al menos del porcentaje mínimo aprobado por la ley. Varía según el país, pero en promedio es del 90%. Si 1000 personas apuestan 10 mil pesos cada una en una máquina con RTP del 95%, después de cientos de millones de giros, la máquina devolverá 9.5 millones de MXN. Así, a largo plazo, el casino obtiene una ganancia garantizada de 500 mil MXN.

Cada apuesta tiene una probabilidad de ganar. En el caso de una moneda, las probabilidades de obtener cara o cruz son del 50-50, pero en las máquinas tragamonedas, la ventaja del casino está programada. No hay ningún juego de azar con probabilidades iguales para ambos resultados.

Los reguladores supervisan el funcionamiento de las máquinas para garantizar un juego justo. Las máquinas deben cumplir varios requisitos:

· Tener certificados de agencias de auditoría independientes.

· Determinar los resultados con un RNG auténtico.

· Cumplir con el RTP declarado por el proveedor.

· Calcular los pagos correctamente y otras funciones.

· Tener sellos de seguridad (para las máquinas físicas).

Si se utilizan juegos manipulados y se altera el equipo, el regulador multa al casino. Por infracciones repetidas, se revoca la licencia.

Probabilidades de ganar en diferentes juegos de casino

Los resultados en ruleta, baccarat, tragamonedas y loterías son aleatorios. En póker y blackjack, las probabilidades de ganar se pueden aumentar con el conocimiento de las reglas, los principios matemáticos y algunas estrategias. Pero a largo plazo, el casino siempre gana. Dependiendo de las apuestas y el tipo de juego, las probabilidades varían.

Máquinas tragamonedas

Las tragamonedas tienen un amplio rango de RTP. A pesar de la aleatoriedad de los resultados, las características están programadas para favorecer al casino. El retorno nunca es del 100%. Las tragamonedas generalmente devuelven a los jugadores entre el 90% y el 98% de todas las apuestas. Esto no significa que estén trucadas. Al presionar el botón de giro, el RNG determina la combinación. Sin embargo, el cálculo se realiza con un algoritmo que garantiza el ingreso del casino.

Diferentes tipos de ruleta

Hay 3 versiones clásicas: americana, francesa y europea. Se diferencian en el número de sectores y reglas. La ventaja del casino en las apuestas a un número específico se muestra en la tabla.

En la ruleta francesa, las reglas adicionales aumentan el RTP en comparación con la europea. Se aplican en apuestas a probabilidades iguales y mantienen todo el dinero del jugador o parte de él cuando la bola cae en el cero.

Craps

Las reglas del juego son simples. El tirador lanza dos dados de seis caras. En una apuesta a Pass Line, el jugador:

· Gana con un total de 7 o 11.

· Pierde con un 2, 3 o 12.

· Otro número se convierte en el punto y se inicia la segunda ronda. Para ganar, el Point debe salir antes que el 7. Hay una apuesta opuesta: Don´t Pass Line.

El pago es de 1:1. La ventaja del casino en estas apuestas es del 1.41% y 1.36% respectivamente. La mayor ventaja del casino en craps es del 16.67% para la apuesta Any 7.

Juegos de cartas

En ellos, las probabilidades de ganar en un casino en línea dependen del número de barajas, reglas, tipo de apuesta y estrategia. En la tabla se muestra el rango para los juegos de cartas más populares.





Otros juegos

En el catálogo del casino hay otras disciplinas de mesa, así como loterías y mini-juegos arcade. Por ejemplo, en el keno, el RTP es del 20-40%. Para las máquinas tragamonedas en línea, el RTP se indica en las reglas del juego o en el sitio web oficial del proveedor.

Efectividad de las estrategias para aumentar el porcentaje de ganancia en el casino

En internet hay cientos de materiales con diversas recomendaciones. Algunos prometen métodos "infalibles". Pero tales sistemas no existen. Aquí hemos reunido las estrategias más populares y su efectividad en los juegos de casino. Funcionan bien en apuestas a eventos con probabilidades del 50-50, pero en los juegos de azar no hay resultados iguales. La ruleta con apuestas a probabilidades iguales se aproxima más a estos valores.

Martingala

Implica duplicar la apuesta tras una pérdida. La idea es que un resultado exitoso compense todas las pérdidas anteriores y genere una ganancia igual a la apuesta inicial. Por ejemplo, un jugador apuesta a números pares en la ruleta. El esquema de juego con Martingala se muestra en la tabla.

80

Par

5

Las probabilidades de ganar en una apuesta a eventos con una probabilidad del 50-50 en la ruleta europea y francesa son de 18/37. En la versión americana es de 18/38 (debido a los dos ceros). En la tabla se muestra la situación con el quinto giro exitoso. El jugador arriesgó perder 155 MXN para ganar 5 MXN. Si la serie de giros no exitosos continúa, el cliente alcanzará los límites máximos de la mesa.

La baja rentabilidad, el crecimiento exponencial de las apuestas y los límites máximos hacen que la Martingala sea poco efectiva.

Progresión positiva

Después de una victoria, la apuesta se duplica. A diferencia de la Martingala, después de una pérdida, la apuesta se reduce a la mitad. Esto reduce el riesgo de alcanzar los límites máximos y gastar el bankroll rápidamente. Pero la rentabilidad de la progresión positiva es aún menor. El esquema para apuestas a números pares se muestra en la tabla.





Sistema de Biarritz

Basado en la ley de los dos tercios. El jugador se enfoca en que, en 36 giros, algunos números saldrán más de una vez. Necesita seguir los resultados y luego apostar a los números que ya han salido o evitar los que se repiten.

Esta estrategia no tiene fundamentos matemáticos sólidos. Considera muchas probabilidades, pero todo funciona en teoría. En la práctica, las probabilidades de que la bola caiga en un sector específico no dependen de si ha caído en ese sector en giros anteriores.

Número favorito

Un método sencillo. El jugador elige un número específico y apuesta constantemente a él. El pago de 35:1 debería cubrir todas las pérdidas. Sin embargo, en 36 giros, es muy probable que la bola no caiga en ese número. Algunos números se repetirán. Las probabilidades de que en 36 giros no caiga un número dos veces son casi nulas.

Imperfección de la rueda

Aplicable a la ruleta. Se basa en la suposición de que la rueda puede tener defectos y irregularidades. Esto haría que algunos números salgan más frecuentemente que otros. Los jugadores observan los resultados en un casino físico o analizan la historia de resultados en la ruleta en vivo con crupieres en vivo.

Sin embargo, los casinos minimizan tales situaciones. Mantienen la rueda, especialmente el rotor. Los fabricantes crean piezas intercambiables que pueden ser instaladas rápidamente. Las tecnologías de desarrollo se perfeccionan constantemente. El uso de maderas de alta calidad y su cuidadoso tratamiento prolongan la vida útil del equipo y reducen el riesgo de deformación.

Serie de pérdidas

La estrategia consiste en cambiar la apuesta por una unidad: aumentarla después de una pérdida y disminuirla después de una victoria. A diferencia de la Martingala, las inversiones crecen en progresión aritmética. Por lo tanto, el sistema es más resistente a las series de pérdidas y a los límites máximos de la mesa.

¿Cómo se pagan las ganancias?

Después de una combinación ganadora en una tragamonedas, no caen cientos de monedas. A menudo, en lugar de ellas, se emiten vales TITO.

Estos vales indican la cantidad ganada y un código de barras. Se pueden canjear en dispositivos de cambio, similares a cajeros automáticos.

Los vales TITO tienen límites máximos de intercambio. Las grandes sumas solo se pueden cobrar en la caja.

En los casinos en línea, las ganancias se abonan inmediatamente a la cuenta principal. Las excepciones son las ganancias de los bonos, que deben ser apostadas antes de retirarlas. El retiro de dinero se realiza a través de sistemas de pago populares. Los retiros pueden ser a tarjetas bancarias, monederos electrónicos o criptomonedas. Las transacciones también tienen límites mínimos y máximos. Las solicitudes de retiro se crean en la cuenta personal del casino.

Consejos para aumentar las probabilidades de ganar en un casino

Los clientes no pueden influir en los resultados de los juegos de azar. En el póker y el blackjack, solo pueden influir indirectamente. Pero los jugadores pueden gestionar correctamente su bankroll y aprovechar al máximo los bonos.

Programas de lealtad

Los casinos con buena reputación se preocupan por la comodidad de sus clientes. Para atraer a los jugadores, los organizadores realizan sorteos de grandes sumas y automóviles. Muchos casinos físicos tienen programas de lealtad. Al registrarse, el cliente obtiene una tarjeta en la que se acumulan bonos por jugar con dinero real. Luego, estos bonos se pueden canjear por giros gratis en las tragamonedas, entradas a torneos y otras promociones.

Algunos jugadores reciben atenciones especiales por parte del casino. Pueden pagarles bebidas o comida, alojamiento en un hotel, entre otros. La administración decide estos bonos individualmente.

En los casinos en línea hay aún más bonos. Las promociones en internet son más accesibles. Además del programa de lealtad, hay bonos sin depósito por registrarse, porcentajes o giros gratis en los primeros depósitos, cashback y otras promociones. Sin embargo, tienen un inconveniente: los requisitos de apuesta. A menudo, el wager supera x30, lo que dificulta cumplir con los requisitos.

Gestión del presupuesto

Es necesario asignar una cantidad de dinero que no te importe perder en los juegos de azar. Establecer límites permitirá detenerse a tiempo y no gastar más de lo planeado. Los límites deben considerarse no solo en caso de pérdida de dinero, sino también en ganancias y tiempo pasado en los casinos físicos o en línea.

Otros consejos

Solo hay probabilidades de ganar en casinos con licencia. Utilizan máquinas oficiales donde los resultados los determina un RNG. Antes de jugar con dinero real, es necesario leer las reglas y definir una estrategia de apuestas. Esto ayudará a tomar decisiones más fundamentadas. Es importante controlar las emociones y no intentar recuperar pérdidas, ya que esto puede llevar a apuestas impulsivas y mayores pérdidas.

Con un bankroll pequeño, es mejor elegir máquinas con baja volatilidad. Los jugadores también consideran el porcentaje de retorno en los casinos en línea al elegir una máquina. Aunque el RTP funciona a largo plazo, el indicador ayuda a evaluar indirectamente las probabilidades de ganar.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde encontrar información sobre el RTP de una tragamonedas?

Abre la sección de ayuda con las reglas y la tabla de pagos después de iniciar el juego. Si no hay información, consulta el sitio oficial del proveedor en la página de vista previa de la tragamonedas.

✅ ¿Las máquinas tragamonedas pueden tener varios RTP?

Sí. En las tragamonedas, el retorno en el juego principal y en los juegos de bonificación puede diferir. Además, los proveedores a veces crean máquinas con varios RTP para diferentes jurisdicciones.

☝️ ¿Por qué son peligrosas las máquinas tragamonedas manipuladas?

Esas máquinas no pasan certificación. No utilizan RNG. Sus características están configuradas para que el jugador no tenga posibilidades de ganar. La administración del casino tiene acceso al código para reducir el RTP.

¿Puede un casino legal hacer trampa?

Su operación es supervisada por reguladores. Si se encuentran violaciones, el casino es multado y puede perder su licencia. Una mala reputación reducirá la afluencia de clientes. Los casinos legales no están interesados en hacer trampa, ya que a largo plazo siempre están en ganancias.

¿Cuáles son las restricciones de edad para ingresar a los casinos?

Depende de las leyes del país. En algunas jurisdicciones, se permite jugar en casinos desde los 18 años, en otras, desde los 21 años.