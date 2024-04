Cuacolandia: este es el documental que grabó Elena Larrea antes de fallecer

Tras el fallecimiento de Elena Larrea, activista y fundadora del santuario de caballos "Cuacolandia" en Atlixco, Puebla, cientos de seguidores y ambientalistas se han preguntado que pasará con su legado y el espacio de animales por el que Elena luchó 'con uñas y dientes'.

Pero, ante las especulaciones, fue su hermana Beatriz Larrea quien apareció públicamente para hacer un importante anuncio sobre el futuro de Cuacolandia, dando a conocer que será ella quien quedará al frente del santuario.





Ahora y tras unos días del fallecimiento de Elena Larrea, el pasado 19 de marzo, su legado sigue vivo, pues antes de trascender, grabó un documental en donde compartió su labor en Cuacolandia, mediante el que cuenta como rescató a más de 350 equinos, caballos y burros, así como a otros de sus animales como: el gato "Simba", la perrita "Altagracia" y el becerro "Fernandino".









¿Dónde ver el documental de Cuacolandia?

El documental dura 9:41 y está disponible en YouTube, en el canal de Miranda Morales, quien lideró el proyecto. Elena Larrea compartió el documental en enero pasado, pero no tuvo tanto alcance. El video empezó a generar revuelo el pasado 26 de marzo, luego de que Miranda Morales lo publicó en YouTube con la leyenda "en memoria de Elena Larrea, su vida, su labor y pasión por los equinos. Su legado continuará marcando la vida de todos aquellos que tuvimos la dicha de conocerla".

"La gente, cuando me dice 'a qué te dedicas' y les digo 'rescato caballos', me ve como de qué habló, o sea, no entiende de dónde rescato caballos (...). Todo el rescate de animales y el bienestar de los animales está muy centrado en perros y gatos, y creo que es hora de que los caballos sean escuchados".

Fue una de las afirmaciones que la activista hizo en el documental.

Con este material, Elena Larrea visibilizó la importancia de rescatar y defender los derechos de los animales, especialmente de los caballos, que eran sus animales favoritos. Indicó que sólo mirar con compasión a los perros y gatos es hablar de especismo, y por eso quería sumar esfuerzos para hacer una diferencia en torno a los equinos.