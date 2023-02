Coronel secuestrado podría ya haber sido asesinado por el CJNG; sigue búsqueda

El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, secuestrado en diciembre de 2022 por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, podría "ya no tener vida", reconoció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Sin embargo, la búsqueda no se ha detenido hasta encontrarlo. "Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que ya no pudiera tener vida, de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrar su cuerpo si ya no está con vida, pero no vamos a detenernos".

El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue secuestrado el 10 de diciembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con fuentes, los integrantes de dicha célula criminal simularon un accidente de tránsito para obligar a que el militar descendiera de su vehículo y ahí lo privaron de la libertad. El auto del coronel fue localizado el 14 de diciembre en Tonalá, Jalisco.

El titular de la Sedena explicó que no se ha detenido la búsqueda de Grimaldo Muñoz y continúan desarrollando labores de inteligencia para localizarlo, por lo que conforme a los datos que han obtenido cambian de área de búsqueda e incluso ya habido aseguramientos.

Cresencio Sandoval se refirió a la detención de José Manuel Pizano Ornelas, hermano de Juan Carlos Pizano, El CR, líder regional del CJNG y quien presuntamente secuestró al coronel.

"Se detuvo al hermano de la persona que tenemos conocimiento que secuestró al coronel, ya se hizo el aseguramiento de algunas propiedades, pero no hemos localizado hasta ahorita a la persona que lo secuestró".