“Hay que respetar a quien no quiere inmunizarse(…) Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos”, respondió a Imagen del Golfo.

Insistió en que el Gobierno Federal continuará con la filosofía de: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, a través del convencimiento, la persuasión y sin imponer nada.

Aunque resaltó la importancia de la vacuna contra el Covid-19, ya que evita que la gente se enferme, se den contagios y haya fallecimientos, el mandatario federal aseguró que, a diferencia de algunos países de Europa, en México no será obligatoria, porque “el pueblo es mucha pieza”.

“En algunos países de Europa, con todo respeto, tiene una filosofía distinta a la que sostenemos en el gobierno, quieren hacer obligatoria la vacuna, porque argumentan de que la vacuna protege, en efecto, ya está demostrado y hay que procurar que la gente no se enferme, que no haya contagios y que no pierda la vida. Nosotros no vamos, nunca, a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza”, aseguró.

Destacó que nuestro país es uno con los más altos porcentajes de vacunación en el mundo, al tener a la fecha el 85 por ciento de personas adultas vacunadas, al menos con una dosis y, aseguró se rebasará el 90, porque se tiene un para convencer a los rezagados.

Comentó que en este plan están contemplados: aquellos que no desean inocularse y los que no han sido vacunados, porque no se ha podido llegar a sus comunidades, como es el caso de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero y los adolescentes de 15 a 17 años, a quienes se les aplicará la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer.

Se analiza una tercera dosis anticovid en adultos mayores

El presidente López Obrador adelantó que se analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2 para los grupos vulnerables, especialmente para los adultos mayores.

Aunque subrayó que la iniciativa deberá ser respaldada por los médicos especialistas, por lo que hizo un llamado a la población a vacunarse.

“Y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, para adultos mayores, pero eso lo tienen que decidir los médicos, especialistas”.

Recordó que, para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, él junto con su comitiva, se realizaron la prueba contra Covid-19 y nadie salió positivo. De ahí, la importancia de inocularse contra el virus.

” Yo sí a lo que llamo es a que nos vacunemos todos. Saben que yo ya tengo las dos dosis, Hugo y Marcelo, bueno, todos los que estamos aquí”, puntualizó.