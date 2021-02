Consultas e intervenciones en el IMSS no se han suspendido pese a Covid

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19 el servicio de las consultas de especialidad, la consulta de medicina familiar e intervenciones quirúrgicas se han disminuido, pero no se han suspendido.

"Déjeme dar un ejemplo: el año pasado en el IMSS hicimos 700 mil intervenciones quirúrgicas, pero en 2019 habíamos hecho un millón 400 mil; dimos alrededor de nueve millones de consultas de especialidad y de medicina familiar, pero el año anterior dimos el doble", respondió al cuestionamiento de Imagen del Golfo.

Dijo que, en general, la disminución de los servicios del Instituto ha sido alrededor del 35 por ciento, pero no se han suspendido, las urgencias continúan, tanto para Covid-19 como para otros servicios médicos.

Comentó que la atención médica, en situaciones de urgencias ginecológicas como partos o cesáreas, se ha podido otorgar por el apoyo de instituciones privadas, el cual se pudo consolidar a través de la firma de convenios.

"El canciller nos ayudó mucho en este proceso, otros servicios que no se pueden suspender, un parto, una cesárea, no se puede suspender por COVID, una urgencia grave, una apendicitis no se puede suspender, y lo que se hizo fue utilizar, acordar, aliarnos con los servicios privados de salud para derivar a esos lugares estas atenciones, mientras nosotros atendemos la mayoría de Covid", indicó.

Aseguró que no la atención médica a los pacientes no covid "nunca se ha suspendido completamente, si no estaríamos realmente con un déficit muy difícil de remontar".

El director del IMSS, indicó que, desde el año pasado, todo el sector de salud hizo público el proceso de desreconversión y del cómo las instituciones irían recuperando espacios de servicio vinculado a los semáforos epidemiológicos de cada entidad.

Aunque Robledo Aburto reconoció que servicios como las terapias psicológicas y las consultas odontológicas sí han suspendido la atención a sus derecho-habientes.

Sobre el caso del paciente que falleció a las afueras del Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, señaló que ya hay una investigación interna de carácter laboral a tres trabajadores del nosocomio que estuvieron involucrados ante una posible negativa del servicio médico.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación relacionada con estos hechos y el Instituto va a dar cumplimiento inmediato a cada requerimiento que afecte o formule la autoridad ministerial", informó.

El funcionario federal comentó que instruyó a la Dirección Jurídica normativa de nivel central del IMSS para que atrajera la investigación, ante presuntas inobservancias de la normatividad institucional que establece claramente criterios y principios sobre la atención médica, y trabajar en la no discriminación, la sensibilidad, la ética y el profesionalismo de los trabajadores hacia las personas que solicitan atención médica.

Finalmente, señaló que la titular de Atención al Derechohabiente, estableció comunicación con los deudos y familiares, para externarles, "lo que creo que todos quisiéramos externar, solidaridad, empatía y compromiso, para que estos hechos se esclarezcan".