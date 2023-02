Conservadores no quieren la transformación porque quieren seguir robando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están "agrupando facciones del bloque conservador", al aseverar que no quieren la transformación que se está llevando a cabo en el país, quieren seguir robando, luego de la concentración de este domingo 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador se burla de la marcha en defensa del INE, también aseguró que los conservadores utilizan la mentira para afectar la democracia de México y reiterar que el INE, "no se toca la corrupción, los privilegios no se tocan, en narcoestado no se toca, esto es hablando en plata".

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que hubo saldo blanco en la marcha de ayer en defensa del INE y bromeó que hubo aumento de robos de cartera "con tanto delincuente de cuello blanco reunido".

En el mismo marco dijo que ayer a la marcha del INE asistieron "como 80 mil asistentes, máximo 100 mil", al minimizar las marchas en los estados en defensa del INE "para lo que representa el potencial conservador en México".

El mandatario presumió que él desbordó en varias ocasiones el Zócalo con sus movilizaciones, al exhibir Obrador a más convocantes a la marcha en defensa del INE y lo crítica uno por uno; y los acusó otra vez del fraude electoral en 2006.

"Muy conservadora", la llama AMLO, a Beatriz Pagés y al ministro en retiro, José Ramón Cossío, lo llama "un farsante".